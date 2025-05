Apple apre agli sviluppatori con il nuovo SDK AI in iOS 19

Apple starebbe per introdurre un nuovo SDK AI, previsto per il lancio insieme a iOS 19. Secondo Bloomberg, questo innovativo kit di sviluppo prometterebbe di offrire agli sviluppatori un accesso diretto ai modelli AI proprietari di Apple, aprendo nuove possibilità per creare app più avanzate e personalizzate.

Con il nuovo SDK, gli sviluppatori dovrebbero essere sfruttare le stesse tecnologie che alimentano funzionalità come i riassunti delle notifiche e il popolare Image Playground. L’obiettivo iniziale sarebbe l’ottimizzazione per l’elaborazione on-device, un approccio che rafforza la privacy degli utenti, riducendo la dipendenza da soluzioni cloud. Questo aspetto è particolarmente rilevante in un’epoca in cui la protezione dei dati personali è al centro dell’attenzione pubblica e normativa.

Il contesto in cui si inserisce questa iniziativa non è casuale. Apple è stata recentemente criticata per i ritardi nell’evoluzione di Siri, il suo assistente vocale. Nonostante l’annuncio di una versione personalizzata di Siri al WWDC 2024, le nuove funzionalità arriveranno solo con iOS 19, poiché non sono state completate in tempo per iOS 18. Questa situazione ha evidenziato la necessità per Apple di accelerare il passo nel settore dell’intelligenza artificiale.

Attualmente, le opzioni per integrare l’AI di Apple nelle applicazioni sono limitate, costringendo molti sviluppatori a rivolgersi a soluzioni esterne. Il nuovo SDK dovrebbe invertire questa tendenza, offrendo strumenti potenti e versatili per stimolare la creatività e la personalizzazione nell’ecosistema delle app. Una delle novità più attese è la possibilità di creare esperienze più immersive e interattive, grazie all’uso combinato di AI e tecnologie proprietarie come Genmoji.

La presentazione ufficiale dell’SDK AI è prevista per il WWDC 2025, che si terrà dal 9 al 13 giugno. Durante l’evento, Apple svelerà anche iOS 19, macOS 16 e ulteriori aggiornamenti sui suoi progetti di intelligenza artificiale. Tuttavia, per una versione di Siri basata su modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), capace di competere con ChatGPT e Claude, sarà necessario attendere il 2026 con il lancio di iOS 20.