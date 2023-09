Apple annuncia il primo prodotto carbon neutral: rivoluzione nell'ecologia

L’impegno ambientale di Apple si materializza nel nuovissimo Apple Watch, un vero e proprio pioniere nella sostenibilità ecologica.

Ambizione ecosostenibile del gigante della tecnologia: Apple annuncia il suo obiettivo del 2030

Recentemente, Cupertino ha svelato il primo prodotto carbon neutral della sua gamma: il nuovo Apple Watch. Questa decisione, nata da innovazioni progettuali e dall’utilizzo di energia pulita, ha portato a una riduzione di oltre il 75% delle emissioni originate dai prodotti. È un’indicazione chiara della determinazione di Apple a raggiungere il proprio obiettivo del 2030: rendere ogni singolo prodotto carbon neutral.

Nel contesto di questa iniziativa, Apple ha introdotto cambiamenti di rilievo, come l’eliminazione del cuoio dalla sua linea di prodotti e l’utilizzo di materiali a base di fibre per l’imballaggio del nuovo Apple Watch. Queste innovazioni, insieme all’ampliamento dell’utilizzo di materiali riciclati su iPhone, dimostrano l’approccio integrato dell’azienda alla sostenibilità.

Lisa Jackson, Vice President of Environment, Policy, and Social Initiatives di Apple, sottolinea:

“Il nostro impegno nella lotta al cambiamento climatico è profondo e radicato. L’Apple Watch carbon neutral rappresenta un significativo passo avanti nella nostra missione.”

Il viaggio verso un futuro carbon neutral

La decisione di Apple di creare prodotti carbon neutral non è una scelta dell’ultimo minuto. Già nel 2020, l’azienda ha raggiunto la neutralità carbonica in tutte le sue strutture aziendali globali. Ora, con l’introduzione di prodotti come l’Apple Watch carbon neutral, si può percepire chiaramente l’impegno dell’azienda a ridurre del 75% le sue emissioni complessive di carbonio entro il 2030.

Il nuovo Apple Watch rispetta rigidi criteri di sostenibilità, tra cui l’utilizzo del 100% di energia elettrica pulita nella sua produzione e l’adozione di materiali riciclati o rinnovabili. Inoltre, Apple si impegna a spedire almeno il 50% del peso combinato dei prodotti utilizzando modalità di trasporto non aeree, una mossa che riduce drasticamente le emissioni derivanti dalla distribuzione.

L’importanza dell’energia pulita e dei materiali sostenibili

Apple non si ferma solo alla produzione di dispositivi sostenibili. L’azienda ha fatto enormi investimenti in energia pulita, con tutti i modelli di Apple Watch carbon neutral alimentati al 100% da energia rinnovabile. E non si tratta solo degli orologi: Apple collabora con i suoi fornitori per garantire che anche le parti e i componenti siano prodotti utilizzando energia completamente verde.

Parallelamente, la sostituzione del cuoio con il FineWoven è un segno del desiderio dell’azienda di utilizzare materiali riciclati e rinnovabili. Questo nuovo tessuto, composto per il 68% da materiali riciclati post-consumo, non solo è ecosostenibile, ma offre anche un aspetto raffinato e una sensazione morbida al tatto.

L’annuncio di Apple di produrre l’Apple Watch carbon neutral è molto più che un semplice lancio di prodotto. È una chiara dichiarazione di intenti: Apple è qui per guidare l’industria tecnologica verso un futuro più sostenibile e responsabile. Con il suo approccio olistico alla sostenibilità, che copre tutto, dalla produzione all’imballaggio e alla distribuzione, Apple dimostra che l’innovazione e la cura dell’ambiente possono andare di pari passo. Il nuovo Apple Watch è solo l’inizio.