Apple Watch Serie 9: disponibilità e prezzi di listino

Apple ha appena annunciato una nuovissima e fantastica generazione di smartwatch: Apple Watch Series 9. Il dispositivo avrà tantissime nuove features che non ti faranno vedere l’ora di acquistarlo.

Apple Watch Serie 9: tutte le novità annunciate il 12 settembre

La nuova generazione di Apple Watch sarà dotata di un chip potentissimo: l‘S9. Questo chip garantirà una durata di circa 18 ore. Inoltre Siri sarà potenziata ed integrata appositamente per dare informazioni sul proprio di salute. Sarà possibile chiederle feedback sul sonno o sugli allenamenti.

Sarà in grado di trovare il tuo iPhone nelle vicinanze e di comunicare con gli altri dispositivi Apple Watch. Avrà il doppio della luminosità rispetto alla generazione precedente e avrà la funzione NameDrop, già introdotta grazie ad iOS 17.

E non è tutto: la funzione più interessante deve ancora arrivare! La nuova gesture “DubleTap” sarà in grado di riconoscere un doppio “pizzico” per rispondere alle chiamate e gestire i timer.

Addio ai cinturini in pelle: arriva il FineWoven e i cinturini in plastica riciclata

Quest’anno Apple ha deciso di passare ad un approccio particolarmente attento all’ambiente. L’Apple Watch Series 9 sarà il primo dispositivo Carbon Neutral. roprio per questo i nuovi cinturini saranno fatti in materiali ecologici e anche riciclati. Il primo chiacchieratissimo nuovo materiale è il FineWoven: un’ecofibra molto più sostenibile rispetto ai materiali utilizzati nei vecchi cinturini.

Per i fan dei brand di alta moda che si erano già preoccupati, niente paura, la famosissima collaborazione tra Apple ed Hermès non si fermerà qui: i cinturini presentati sono davvero stupendi e, stavolta, ad impatto zero.

Apple Watch Ultra 2: il nuovo RE degli smartwatch è qui

Durante la presentazione dei nuovi iPhone e del nuovo Watch Series 9, a Cupertino è stato mostrato anche il nuovo Apple Watch Ultra 2. Il nuovo smartwatch top di gamma Apple è ricco di novità e porta con sé molte caratteristiche interessanti, nascoste sotto una scocca e un design identico al primo modello.

Migliora la durata della batteria, Apple promette fino a 72 ore con una sola carica, se il watch è impostato in modalità “Risparmio energetico”

Prezzi e disponibilità dei nuovi Apple Watch Series 9 e Ultra 2

Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 saranno disponibili dal 22 settembre, non abbiamo ancora informazioni ufficiali riguardo ai prezzi italiani. Attendiamo conferme in arrivo da Cupertino.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO