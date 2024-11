Anticipato di 24 ore il Black Friday: mega sconto sulla TV LG 4K

LG è un’azienda leader nella produzione di televisori e oggi, la sua smart TV 4K, QNED da 55 pollici viene messa in maxi sconto del 46% per un costo totale e finale d’acquisto di 649€.

Tutte le caratteristiche di questa fantastica smart TV LG

Questa Smart TV LG è l’ideale per chi cerca un’esperienza visiva straordinaria e un design elegante. Grazie alla tecnologia Quantum Dot e NanoCell, questo televisore offre colori raffinati e puri che superano di gran lunga quelli di un TV LED tradizionale, rendendo ogni immagine vibrante e realistica.

Il potente processore α8 con AI ottimizza le prestazioni grafiche, l’intelligenza artificiale e l’elaborazione, per garantire immagini e suoni perfetti in base al contenuto che stai guardando. Inoltre, la funzione Advanced Local Dimming gestisce la retroilluminazione per migliorare il contrasto e esaltare i dettagli, per un’esperienza visiva coinvolgente.

Il design slim di questo televisore valorizza qualsiasi ambiente, grazie allo spessore ridotto che gli conferisce un aspetto elegante e discreto. Con il webOS Re Program, la TV LG riceverà 4 aggiornamenti del sistema operativo in cinque anni, mantenendo il dispositivo sempre aggiornato e con nuove funzionalità.

Pensato anche per i gamer, questo modello offre un gameplay fluido e reattivo con supporto per 4 porte HDMI, gameplay in 4K a 120 fps e compatibilità con VRR e Freesync per un’esperienza di gioco ottimale. Con webOS 24 e ThinQ AI, avrai accesso a una vasta gamma di app di streaming, controllabili facilmente tramite il telecomando puntatore, che ti permette di navigare con semplici movimenti del polso.

Su Amazon, oggi, la smart TV LG 4K, QNED da 55 pollici viene messa in maxi sconto del 46% per un costo totale e finale d’acquisto di 649€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.