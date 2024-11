Amplia la tua collezione LEGO-Harry Potter con il set di Dobby

LEGO ed Harry Potter, un binomio perfetto capace di sfornare dei set fantastici come quello con protagonista Dobby, l’amatissimo elfo domestico oggi scontato del 20% su Amazon per un costo finale di 20,78€.

Un set per arricchire la tua collezione LEGO a tema Harry Potter: ecco Dobby in offerta!

Il modellino LEGO Harry Potter di Dobby, l’Elfo Domestico è un gioco magico e divertente per tutte le bambine, i bambini e i fan della saga a partire dagli 8 anni. Questo set ti permette di costruire ed esporre una replica dettagliata di uno dei personaggi più amati del mondo magico di Harry Potter.

Il personaggio di Dobby è altamente snodabile: la testa, le orecchie e le braccia possono muoversi, consentendo di creare diverse pose. Inoltre, le dita regolabili permettono di fargli tenere gli accessori costruiti con i mattoncini LEGO.

Tra gli accessori inclusi, troverai gadget iconici di Harry Potter, come la torta fluttuante di zia Petunia, il diario di Tom Riddle e il calzino di Harry Potter, per rivivere i momenti più emozionanti dei film.

Inoltre, la figura di Dobby è dotata di un supporto con targhetta che permette di esporre il personaggio come un’adorabile decorazione per la tua stanza o come accessorio da collezione. Questo modellino non è solo un gioco, ma anche un’ottima idea regalo di Natale per ragazze, ragazzi e fan di Harry Potter, un must-have per ampliare la propria collezione di gadget a tema.

Oggi, su Amazon, il set LEGO a tema Harry Potter con protagonista Dobby, l’amatissimo elfo domestico viene messo in scono del 20% per un costo finale di 20,78€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.