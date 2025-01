Amazon sconto folle: robot aspirapolvere, Alexa e 2200Pa (-67%)

Il robot aspirapolvere Lefant M210P offre una potenza massima di aspirazione di 2200 Pa, che gli permette di rimuovere facilmente peli di animali, polvere, sabbia, e persino lettiera o cibo per cani. Grazie alla sua tecnologia avanzata, rileva automaticamente i tappeti e aumenta la potenza di aspirazione per garantire una pulizia più accurata in queste aree.

Con un design compatto e un corpo All in One, il robot ha un diametro di soli 28 cm e un’altezza di 7,85 cm, il che lo rende ideale per pulire anche sotto letti, divani e altri mobili. La sua struttura è progettata per ridurre al minimo i guasti, offrendo una lunga durata e un’alta efficienza operativa.

L’aggiornamento Freemove 3.0 consente al robot di seguire un percorso a zig-zag, rendendo la pulizia più efficiente rispetto ai robot con percorsi casuali. Grazie a sensori altamente sensibili, il LEFANT M210P evita cadute o urti contro mobili e pareti, proteggendo l’ambiente circostante.

Con 120 minuti di autonomia in modalità silenziosa, questo robot è ideale per pulire grandi superfici senza interruzioni. Quando il lavoro è completato o la batteria si scarica, il robot ritorna automaticamente alla sua stazione di ricarica. Inoltre, il controllo intelligente tramite Bluetooth + WiFi lo rende compatibile con Alexa e Google Home, consentendoti di gestire la pulizia con facilità tramite comandi vocali o app.

Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto imperdibile del 67% sul robot aspirapolvere Lefant che viene venduto a 99,99€.