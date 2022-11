Amazon vuole molto bene ai suoi utenti, e vuole che continuino ad acquistare dal suo store digitale. Nel giorno dell’ottima notizia relativa ad Amazon Music, il gigante di Seattle ha lanciato un’iniziativa che renderà felici un bel po’ di clienti selezionati. Per loro, un buono sconto di 5 euro da utilizzare su una spesa minima di 15 euro.

Chi non ha ricevuto una comunicazione via email o un avviso nella Home dello shop digitale, può cliccare qui e scoprire se è idoneo o meno. L’offerta è dedicata a 10.000 utenti che soddisfano termini e condizioni indicati nella pagina. Lo sconto di 5 euro potrà essere utilizzato fino al 14 novembre.

Sei tra i fortunati? Allora non ti resta che cliccare su “Applica promozione” (il pulsante evidenziato in giallo) e aggiungere al carrello prodotti per almeno 15 euro. Ad applicare lo sconto di 5 euro ci penserà poi Amazon.

Dalla pagina della promozione si apprende che:

Questa promozione è solo su invito. Possono beneficiare della presente promozione i clienti Amazon che sono stati informati via email, via notifica push, o attraverso pubblicità mirata sul sito web di Amazon.it. […] I clienti che sono stati invitati da Amazon.it e possono visualizzare le informazioni sulla promozione e i relativi termini e condizioni sulla pagina (“Clienti eleggibili”), potranno beneficiare di un buono sconto di 5€ da utilizzare su ordini idonei di almeno 15€ dal 2 novembre 2022 al 14 novembre 2022 (“L’Offerta”).

L’offerta – spiega l’azienda -, si applica solo su prodotti venduti da Amazon EU S.A.R.L. e da Amazon Media EU S.A.R.L.. Sono escluse le offerte sui prodotti ricondizionati e i prodotti venduti da terzi sul Marketplace. L’elenco dei termini e delle condizioni è abbastanza lungo, quindi ti consiglio di dargli un’occhiata.

Immagine di copertina ©TheVerge

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.