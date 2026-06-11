Amazon Prime, i regali e i vantaggi gratis da sfruttare prima del Prime Day

L'abbonamento Prime non si limita alle spedizioni veloci: include una serie di vantaggi e contenuti gratuiti che spesso restano inutilizzati. Con il Prime Day alle porte, vale la pena fare un inventario di ciò che si può ottenere senza spendere nulla.
L'abbonamento Prime non si limita alle spedizioni veloci: include una serie di vantaggi e contenuti gratuiti che spesso restano inutilizzati. Con il Prime Day alle porte, vale la pena fare un inventario di ciò che si può ottenere senza spendere nulla.
Francesca Testa
Pubblicato il 11 giu 2026
Amazon Prime, i regali e i vantaggi gratis da sfruttare prima del Prime Day

Le date dell’edizione 2026 sono fissate, con l’evento principale concentrato tra il 23 e il 26 giugno. Ma la macchina degli sconti si è già messa in moto, e accanto alle offerte vere e proprie compaiono diversi omaggi e iniziative riservate agli iscritti. È una strategia ricorrente di Amazon, che usa le settimane precedenti per ricordare quanti servizi siano inclusi nel prezzo dell’abbonamento e quanti, di fatto, vengano dimenticati.

Una parte di queste iniziative ruota attorno all’assistente vocale e alle sue funzioni per lo shopping. Impostando avvisi sulle offerte, in alcuni mercati è possibile partecipare a estrazioni che mettono in palio buoni regalo di valore consistente o premi a tema, come forniture gratuite di prodotti per un anno intero. Sono meccaniche pensate per spingere all’uso degli strumenti di Amazon, ma che per l’utente si traducono in un’opportunità a costo zero, a patto di leggere bene termini e scadenze.

Amazon Prime: l’offerta per i clienti prima della svendita

Il capitolo più interessante per molti riguarda i contenuti digitali. Prime apre periodicamente l’accesso a mesi gratuiti di servizi di lettura e di ascolto, dagli ebook agli audiolibri, e propone sconti su canali aggiuntivi della sua piattaforma di streaming. Chi non ha mai provato questi abbonamenti collegati trova nelle settimane pre-evento il momento giusto per farlo, ricordandosi però di annotare la data entro cui disdire per evitare rinnovi automatici indesiderati.

Amazon Prime: l’offerta per i clienti prima della svendita-melablog.it

Non mancano i vantaggi sull’hardware di marca Amazon. Altoparlanti, dispositivi per la casa connessa e lettori per i libri elettronici vengono proposti con tagli di prezzo importanti già prima del clou delle offerte, in alcuni casi tra i più alti dell’anno. Per chi aveva in programma un acquisto di questo tipo, anticipare può convenire, anche se conviene confrontare i prezzi con quelli che compariranno nei giorni di punta.

Qui serve una precisazione importante. Molte di queste promozioni nascono per mercati specifici, spesso quello statunitense o britannico, e non sempre sono disponibili in Italia negli stessi termini. Buoni regalo legati a carte di pagamento, collaborazioni con catene di ristorazione o anteprime cinematografiche riservate agli iscritti seguono logiche locali, e replicarle altrove non è automatico. Per questo il consiglio pratico è uno solo: aprire l’app o il sito con il proprio account e controllare la sezione dedicata ai vantaggi, perché è lì che compaiono le offerte realmente attive sul proprio profilo.

L’impressione generale è che il valore dell’abbonamento si nasconda proprio in questi extra, più che nelle spedizioni. Tra prove gratuite, estrazioni e sconti anticipati, una mezz’ora di esplorazione prima del Prime Day può ripagare abbondantemente il tempo speso, e spesso fa scoprire servizi inclusi di cui non si sospettava nemmeno l’esistenza.

Ti consigliamo anche

Android, la personalizzazione nascosta dei gesti che rende lo smartphone più potente
Attualità

Android, la personalizzazione nascosta dei gesti che rende lo smartphone più potente
Allerta della Polizia Postale, ti scalano 700 euro con un link su WhatsApp
Attualità

Allerta della Polizia Postale, ti scalano 700 euro con un link su WhatsApp
La Finlandia salva la Connessione europea con cavi sottomarini e sensori anti-sabotaggio
Attualità

La Finlandia salva la Connessione europea con cavi sottomarini e sensori anti-sabotaggio
Queste sono le nuove funzionalità dell'Xbox Games Showcase 2026
Attualità

Queste sono le nuove funzionalità dell'Xbox Games Showcase 2026
Link copiato negli appunti
Change privacy settings
×