Amazon Prime, i regali e i vantaggi gratis da sfruttare prima del Prime Day

Le date dell’edizione 2026 sono fissate, con l’evento principale concentrato tra il 23 e il 26 giugno. Ma la macchina degli sconti si è già messa in moto, e accanto alle offerte vere e proprie compaiono diversi omaggi e iniziative riservate agli iscritti. È una strategia ricorrente di Amazon, che usa le settimane precedenti per ricordare quanti servizi siano inclusi nel prezzo dell’abbonamento e quanti, di fatto, vengano dimenticati.

Una parte di queste iniziative ruota attorno all’assistente vocale e alle sue funzioni per lo shopping. Impostando avvisi sulle offerte, in alcuni mercati è possibile partecipare a estrazioni che mettono in palio buoni regalo di valore consistente o premi a tema, come forniture gratuite di prodotti per un anno intero. Sono meccaniche pensate per spingere all’uso degli strumenti di Amazon, ma che per l’utente si traducono in un’opportunità a costo zero, a patto di leggere bene termini e scadenze.

Amazon Prime: l’offerta per i clienti prima della svendita

Il capitolo più interessante per molti riguarda i contenuti digitali. Prime apre periodicamente l’accesso a mesi gratuiti di servizi di lettura e di ascolto, dagli ebook agli audiolibri, e propone sconti su canali aggiuntivi della sua piattaforma di streaming. Chi non ha mai provato questi abbonamenti collegati trova nelle settimane pre-evento il momento giusto per farlo, ricordandosi però di annotare la data entro cui disdire per evitare rinnovi automatici indesiderati.

Non mancano i vantaggi sull’hardware di marca Amazon. Altoparlanti, dispositivi per la casa connessa e lettori per i libri elettronici vengono proposti con tagli di prezzo importanti già prima del clou delle offerte, in alcuni casi tra i più alti dell’anno. Per chi aveva in programma un acquisto di questo tipo, anticipare può convenire, anche se conviene confrontare i prezzi con quelli che compariranno nei giorni di punta.

Qui serve una precisazione importante. Molte di queste promozioni nascono per mercati specifici, spesso quello statunitense o britannico, e non sempre sono disponibili in Italia negli stessi termini. Buoni regalo legati a carte di pagamento, collaborazioni con catene di ristorazione o anteprime cinematografiche riservate agli iscritti seguono logiche locali, e replicarle altrove non è automatico. Per questo il consiglio pratico è uno solo: aprire l’app o il sito con il proprio account e controllare la sezione dedicata ai vantaggi, perché è lì che compaiono le offerte realmente attive sul proprio profilo.

L’impressione generale è che il valore dell’abbonamento si nasconda proprio in questi extra, più che nelle spedizioni. Tra prove gratuite, estrazioni e sconti anticipati, una mezz’ora di esplorazione prima del Prime Day può ripagare abbondantemente il tempo speso, e spesso fa scoprire servizi inclusi di cui non si sospettava nemmeno l’esistenza.