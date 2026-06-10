La Finlandia salva la Connessione europea con cavi sottomarini e sensori anti-sabotaggio

Le prove sono state condotte insieme alle autorità marittime e militari del Paese. L’obiettivo è chiaro: capire in anticipo se una nave, un’ancora trascinata o movimenti anomali sul fondale possano mettere a rischio una delle infrastrutture più delicate della connettività globale. Nel Baltico, dove la sicurezza delle reti è ormai anche una partita geopolitica, il progetto viene seguito con grande attenzione.

I test condotti da Elisa nel Golfo di Finlandia hanno riprodotto diversi scenari, compresi movimenti compatibili con un possibile tentativo di danneggiare i cavi sottomarini. Secondo l’operatore finlandese, il sistema è riuscito a rilevare vibrazioni, urti e anomalie lungo il percorso della fibra, indicando con buona precisione il tratto interessato.

La scelta del Golfo di Finlandia non è casuale. È un corridoio marittimo molto trafficato, vicino a infrastrutture energetiche e digitali considerate sensibili. Rotte commerciali, navi cargo e unità militari si incrociano in spazi stretti.

Qui anche un episodio che altrove sembrerebbe banale — un’ancora trascinata per centinaia di metri, una manovra fuori rotta, una sosta insolita — può cambiare peso. “L’idea è intervenire prima che il danno sia fatto”, ha spiegato Elisa, presentando il sistema come uno strumento di allerta precoce, non come una semplice tecnologia di controllo.

Nel Golfo di Finlandia prove anti-sabotaggio sui cavi sottomarini

La tecnologia usata si chiama Distributed Acoustic Sensing, o DAS. Si basa su una caratteristica già presente nei cavi in fibra ottica: la luce che li attraversa produce piccole riflessioni, invisibili per chi usa la rete, ma misurabili con strumenti appositi. Se il cavo viene toccato da una vibrazione, da una pressione o da un disturbo esterno, quelle riflessioni cambiano. Il sistema registra la variazione e la trasforma in un segnale leggibile.

In sostanza, il cavo non porta solo dati. Diventa una lunga linea di ascolto stesa sul fondale. Il passaggio di una nave, un’ancora che striscia, una frana sottomarina o un intervento umano lasciano tracce acustiche diverse, che possono essere confrontate con segnali già conosciuti. Non è, almeno per ora, un meccanismo infallibile. Mare mosso, traffico intenso e rumore di fondo rendono l’analisi più difficile. Il vantaggio però è evidente: non serve piazzare sensori lungo tutta la tratta. Si usa quello che è già lì, cioè la rete in fibra ottica sottomarina.

Il prossimo passo indicato da Elisa è trasformare i test in un servizio automatico, capace di inviare avvisi in tempo reale ai gestori delle infrastrutture e alle autorità competenti. Il sistema dovrebbe entrare nei flussi informativi della Guardia Costiera finlandese e della Marina finlandese, così da rendere più rapida la valutazione degli eventi e, se serve, l’invio di unità nella zona segnalata.

È il passaggio più delicato. Rilevare un’anomalia è una cosa. Decidere come reagire è un’altra. Bisogna distinguere un incidente da un gesto voluto, un falso allarme da una minaccia concreta. Secondo le prime indicazioni, il collegamento con le autorità servirà proprio a questo: incrociare i dati del DAS con tracciati AIS, immagini radar, informazioni sul traffico marittimo e presenza di navi già sotto osservazione. Un funzionario coinvolto nel dossier, citato dalla società in forma indiretta, ha parlato di “minuti preziosi” guadagnati nella fase iniziale di un possibile incidente. In mare, a volte, bastano davvero pochi minuti.

Cavi Internet nel mirino tra sabotaggi, flotte ombra e tensioni geopolitiche

La protezione dei cavi Internet sottomarini è diventata una priorità per molti governi. Da queste infrastrutture passa circa il 99% del traffico Internet intercontinentale, secondo stime molto usate nel settore delle telecomunicazioni. Sono dorsali quasi invisibili, appoggiate sui fondali, ma reggono comunicazioni finanziarie, servizi cloud, traffico dati aziendale, chiamate internazionali e collegamenti tra centri di calcolo.

Negli ultimi anni diversi episodi di danneggiamento, alcuni accidentali e altri ritenuti sospetti, hanno acceso i riflettori su aree come il Mar Baltico, il Mar Rosso e le acque intorno a Taiwan. In più casi le autorità hanno esaminato il ruolo di navi commerciali accusate o sospettate di aver trascinato l’ancora vicino a cavi e gasdotti. Da qui anche il riferimento alle cosiddette flotte ombra, imbarcazioni spesso legate a traffici poco trasparenti o a reti societarie difficili da ricostruire.

La risposta non arriva solo dalla Finlandia. Il programma AUKUS, che coinvolge Australia, Regno Unito e Stati Uniti, lavora anche su capacità subacquee avanzate. Il Pentagono, intanto, ha avviato iniziative per sviluppare veicoli autonomi meno costosi e più rapidi da produrre. Startup e aziende specializzate propongono droni in grado di ispezionare fondali profondi e tratte lontane dalla costa. Il progetto di Elisa si inserisce in questo scenario: meno visibile di un pattugliatore, ma più vicino alla rete. Una sentinella silenziosa, fatta di luce e vibrazioni.