Queste sono le nuove funzionalità dell'Xbox Games Showcase 2026

Per la prima volta un episodio di Halo sbarca su PlayStation 5. Si chiama Halo: Campaign Evolved, è il rifacimento della campagna di Combat Evolved e uscirà il 28 luglio 2026. Microsoft non si limita a rinfrescare la grafica: aggiunge tre missioni ambientate prima degli eventi noti, incentrate su Master Chief e sul sergente Johnson.

Chi compra la Premium Edition gioca già dal 23 luglio e riceve extra digitali, tra cui un pacchetto di skin per armi ed equipaggiamento.

Funzionalità Xbox: cosa possiamo aspettarci

L’apertura ai sistemi concorrenti è il filo conduttore meno pubblicizzato dell’evento. Fable, atteso per il 23 febbraio 2027 con una nuova protagonista, Isabel, esce contemporaneamente su Xbox, PC e PS5. Valor Mortis, soulslike d’azione in cui un soldato napoleonico si risveglia in un’Europa alternativa, arriva il 24 settembre 2026 anche su PlayStation. Persino Spyro: A Realm Beyond, previsto per la primavera 2027, è annunciato su cinque piattaforme, Nintendo Switch 2 compresa. Uno showcase di parte che distribuisce i propri esclusivi sulla concorrenza è una scelta che ribalta la logica con cui questi eventi sono nati.

Tra le riproposte, Gears of War: E-Day torna all’origine dell’invasione Locust nella città distrutta di Kalona, con un giovane Marcus Fenix, in uscita il 6 ottobre 2026. Ninja Theory abbandona il numero e chiama il nuovo capitolo semplicemente Senua, spostando l’accento dal franchise alla protagonista. Clockwork Revolution di inXile costruisce invece il proprio impianto attorno a un’idea precisa: i viaggi nel passato modificano direttamente il presente, ridisegnando equilibri di potere e quartieri della città di Avalon.

Un dettaglio laterale ma significativo riguarda Resonance: A Plague Tale Legacy. Il prequel firmato Asobo è ambientato circa quindici anni prima della serie principale, porta una nuova protagonista, Sophia, fino all’isola del Minotauro tra mitologia minoica ed elementi soprannaturali, e affida la colonna sonora a Olivier Derivière, già autore delle musiche dei capitoli precedenti. Esce il 27 agosto 2026.

L’unico hardware in mezzo a ventisette giochi è la Xbox Series X25 Limited Edition, pensata per i venticinque anni del marchio. Riprende l’estetica della prima Xbox con una scocca trasparente verde, un controller ispirato al vecchio “Duke” e la “X” che si illumina di verde all’accensione, su un taglio da 1 terabyte. Arriverà a novembre 2026. Sul prezzo, Microsoft non ha detto nulla.