Amazon Fire TV Omni QLED a meno di metà prezzo: oggi risparmi 350€

Trasforma il salotto di casa in una piccola sala cinematografica con Amazon Fire TV Omni QLED! Oggi questo modello di ultimissima generazione è disponibile a soli 249 euro con un mega sconto del 58%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 350 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della maxi promozione, è a tempo limitato!

Amazon Fire TV Omni QLED: tutte le specifihce tecniche

Amazon Fire TV Omni QLED è una smart tv lanciata sul mercato da pochissimo, e che permette di trasformare il tuo salotto in una piccola sala cinematografica.

È dotata di uno straordinario schermo Quantum Dot 4K (QLED) da 43 pollici che garantisce immagini sempre impeccabili con colori più luminosi, ricchi e realistici. In più tutti i contenuti prendono letteralmente vita sullo schermo con tonalità più vivide che mai grazie a Dolby Vision IQ e HDR10+ adattativo.

Allo stesso tempo, questo modello ottimizza automaticamente la luminosità di film e serie TV grazie ad un sensore integrato che rileva l’illuminazione della stanza. In più, avrai a disposizione oltre centomila film e serie TV in streaming sfruttando piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney+ e così via.

Un’altra caratteristica importante è la sua compatibilità con Alexa: grazie ai microfoni integrati potrai semplicemente usare dei comandi vocali per accendere la TV, trovare, avviare o controllare i contenuti, senza la necessità di trovare il telecomando.

