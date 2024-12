Amazon: cuffie da gaming con licenza PlayStation al 55% di sconto

Trust è un’azienda molto attiva nella produzione di cuffie e dispositivi da gaming e oggi, su Amazon, le sue cuffie con licenza PlayStation vengono messe in promozione con uno sconto del 55% per un prezzo finale di 22,70€.

Immergiti nei tuoi videogame preferiti con queste cuffie da gaming

Le cuffie da gaming con licenza ufficiale per PS4 sono progettate per offrire un’esperienza di gioco senza pari. Compatibili anche con PlayStation 5, queste cuffie sono l’accessorio ideale per tutti i gamer che cercano un suono potente e cristallino, senza rinunciare al comfort durante le lunghe sessioni di gioco.

Grazie ai driver da 50 mm, le cuffie garantiscono un audio nitido e potente, permettendo di ascoltare ogni dettaglio del gioco, dai passi dei nemici alle esplosioni più intense. Il microfono pieghevole permette di comunicare chiaramente con i compagni di squadra, mentre i morbidi cuscinetti over-ear assicurano una vestibilità comoda, anche durante le sessioni di gioco più lunghe.

Il design delle cuffie è pensato per essere solido ed elegante. L’archetto rinforzato regolabile si adatta perfettamente alla testa, garantendo stabilità e comfort, mentre il look accattivante si abbina perfettamente alla tua PlayStation 4 e ai suoi accessori.

Con il sistema plug & play, è facilissimo connettere le cuffie: basta collegarle al controller wireless Dualshock 4 o DualSense tramite il cavo a treccia in nylon da 1,2 m. Il telecomando in linea ti permette di regolare il volume o disattivarlo facilmente, senza dover interrompere il gioco.

Oggi, su Amazon, le cuffie da gaming Trust con licenza PlayStation vengono messe in offerta con uno sconto del 55% per un prezzo finale di 22,70€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.