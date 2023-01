AirPods Pro Lite, prezzo, feature e disponibilità in italia

Dopo qualche tentennamento, dovuto probabilmente alle ombre gettate dall’epidemia di Coronavirus, la produzione di AirPods Pro Lite -i nuovi auricolari low-cost di Apple- ha finalmente avuto inizio. Solo pochi mesi fa, Digitimes scriveva: “La produzione della versione entry-level di AirPods Pro, ribattezzate per il momento AirPods Pro Lite, dovrebbe avere inizio tra la fine del primo trimestre e l’inizio del secondo.”

Secondo Jon Prosser, il nuovo modello sarebbe pronto, e anzi doveva arrivare già in occasione dell’evento speciale del 31 marzo 2020, e comunque prima dell’estate di quell’anno assieme ai nuovi MacBook Pro 14″. Poi però la pandemia ha scombinato tutti i piani, e ora eccoci qui.

AirPods Pro Low-Cost?

Stando alle indiscrezioni riportate da Digitimes, Apple sta lavorando con i partner di Taiwan per creare una versione low-cost di AirPods Pro. Nei rumors viene esplicitamente fatto il nome di “AirPod Pro Lite.”

Questi nuovi auricolari vengono menzionati en passant parlando di tutt’altre faccende, vale a dire la necessità di Apple di diversificare la diffusione degli impianti di produzione per portarli fuori dalla Cina in seguito al caso Coronavirus. In un report di due anni fa si leggeva infatti:

“Apple, mantenendo il partenariato coi fornitori delle catene delle forniture sia di Taiwan che della Cina, potrebbe relegare agli impianti di Taiwan una porzione più ampia della produzione della nuova generazione di iPad, Apple Watch‌, AirPod Pro Lite e ‌iMac‌, in un momento in cui l’epidemia ha aumentato il rischio di ritardi sugli approvvigionamenti di materiali grezzi e sulle consegne, il che a sua volta getta ombre sulla ripresa delle normali operazioni dei fornitori di componenti e degli impianti di assemblaggio cinesi.”

Dopodiché anche Jeff Pu e Ming-Chi Kuo, due importanti analisti, si sono sbilanciati riguardo degli auricolari wireless dal prezzo più accessibile. Stando alle informazioni ottenute dal noto analista, il colosso californiano vorrebbe piazzare sul mercato degli AirPods dal costo di 99 dollari (dunque circa di 119€ qui in Italia).

E questo è quanto. Parliamo quindi di un aggiornamento degli AirPods lisci, oppure di una versione meno costosa e performante dei Pro. Per saperlo

