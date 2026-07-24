Addio aletta parasole in auto, dopo quasi 100 anni arriva il modello tecnologico: è utilissimo

Dopo più di un secolo sopra la testa degli automobilisti, quel componente semplice, economico e familiare potrebbe avviarsi a una lenta uscita di scena. Non subito, certo. Ma la strada, per l’industria dell’auto, sembra questa.

Il sistema presentato da Gentex usa una fascia filtrante inserita nella parte alta del parabrezza. Quando il sole arriva dritto negli occhi del conducente, il vetro attenua la luce. In sostanza, invece di abbassare a mano l’aletta parasole, chi guida avrebbe davanti una zona del parabrezza capace di regolare la luminosità, lasciando però più campo libero sulla strada.

Il principio ricorda quello degli specchietti retrovisori auto-oscuranti, un settore in cui l’azienda statunitense lavora da anni. Qui però cambia la scala: non più un piccolo specchio interno, ma una porzione più ampia e delicata del parabrezza anti-abbaglio. Durante la presentazione a Las Vegas, Gentex ha spiegato che l’idea è rendere il filtro più uniforme e meno invasivo rispetto alla vecchia aletta mobile, che spesso costringe a scegliere tra il sole negli occhi e una fetta di visuale coperta.

Come funziona il pannello filtrante nel parabrezza

Il tema centrale è la sicurezza alla guida. Chi ha guidato al mattino presto o nel tardo pomeriggio lo sa bene: con il sole basso sull’orizzonte basta un attimo per perdere visibilità. Succede in città, agli incroci, durante un sorpasso. L’aletta parasole in quei momenti aiuta, ma può anche diventare un ostacolo.

La fascia filtrante integrata nel parabrezza attenua l’abbagliamento del sole durante la guida.

Il pannello filtrante nasce proprio per evitare questo compromesso. La luce viene schermata senza abbassare un pezzo fisico davanti agli occhi e senza creare quei punti ciechi che, in certe situazioni, possono nascondere un semaforo, un pedone sul marciapiede o un’auto in arrivo da una strada laterale. “L’obiettivo è migliorare il comfort visivo senza togliere informazioni al conducente”, hanno spiegato fonti tecniche dell’azienda durante la presentazione del progetto.

C’è anche un dettaglio meno evidente, ma importante: la continuità dello sguardo. Se il guidatore non deve allungare la mano, regolare l’aletta, inclinarla o rimetterla a posto, resta più facilmente concentrato sulla strada. Sono pochi secondi, è vero. Ma al volante contano anche quelli.

Dal CES alle case automobilistiche: Hyundai e BMW osservano

La tecnologia è stata mostrata al CES, la fiera di Las Vegas dove l’auto ormai convive sempre di più con l’elettronica di consumo. Non solo schermi, software e assistenti alla guida: anche elementi apparentemente minori, come la protezione dal sole in auto, finiscono dentro il ripensamento dell’abitacolo.

Dopo la presentazione, Hyundai e BMW avrebbero manifestato interesse per la soluzione. Per ora non si parla di un arrivo certo e diffuso sui modelli di serie, ma il segnale conta. Quando grandi costruttori guardano a una tecnologia del genere, vuol dire che non siamo più soltanto nel terreno dei prototipi da salone. Soluzioni filtranti integrate erano già comparse su alcuni veicoli negli anni Novanta, senza però conquistare davvero il mercato. Oggi lo scenario è diverso.

Le auto moderne hanno parabrezza più grandi, montanti studiati per la sicurezza passiva, sensori e telecamere nella parte alta del vetro. Proprio lì, dove una volta bastava fissare un’aletta con due viti, oggi convivono ADAS, telecamere, specchi digitali e sistemi di monitoraggio. Inserire un filtro anti-abbaglio nel parabrezza significa quindi fare i conti con prove, compatibilità e integrazione con tutto il resto.

Costi, produzione e tempi: la prova delle auto di serie

Il vero passaggio, dalla dimostrazione al mercato, dipenderà da costi, affidabilità e produzione. Una aletta parasole tradizionale costa poco, si monta in fretta e funziona senza elettronica. Un pannello filtrante integrato, invece, deve entrare nel vetro e resistere a caldo, freddo, vibrazioni, pulizia, urti e anni di sole. Non proprio un dettaglio.

Per i costruttori, però, il vantaggio potrebbe arrivare anche da un abitacolo più semplice. Togliere l’aletta significa eliminare componenti meccanici, snodi, rivestimenti e punti di montaggio nella parte alta della plancia e del tetto. Il conto, quindi, non si fa solo sul prezzo del parabrezza, ma sull’intero sistema. Solo così si capirà se la soluzione potrà arrivare nelle auto di serie o resterà riservata ai modelli più costosi.

Sui tempi, al momento, non ci sono indicazioni precise. L’interesse dell’industria c’è, ma serviranno omologazioni, prove su strada e accordi con i produttori di parabrezza. La vecchia aletta, insomma, non sparirà dall’oggi al domani. Però il suo futuro sembra meno scontato: dopo decenni passati a scattare giù davanti agli occhi dei guidatori, potrebbe essere il vetro stesso a fare il suo lavoro.