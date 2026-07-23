TIM ha deciso di offrirla gratis: mai visto prima, meglio essere veloci

TIMVISION allunga i tempi della promozione su MGM+ gratis su Prime Video. La proroga, valida per chi ha già un’offerta compatibile e per chi ne attiva una prevista dalle condizioni commerciali, arriva in una fase in cui la partita dello streaming si gioca anche sui contenuti inclusi e sui servizi aggiunti.

La promozione su MGM+ era partita il 4 novembre 2025. All’inizio prevedeva l’accesso gratuito al canale tramite Prime Video fino al 31 luglio 2026. Poi, dal 16 luglio 2026, insieme al rinnovo delle offerte TIMVISION con DAZN e Prime e al lancio della nuova identità grafica del servizio, TIM ha spostato in avanti la scadenza: adesso MGM+ resta incluso fino al 31 dicembre 2026, salvo ulteriori cambiamenti.

Per gli utenti non è solo una data diversa sul calendario. MGM+, che come Prime Video Channel costerebbe normalmente 5,99 euro al mese, resta disponibile senza sovrapprezzo nei pacchetti compatibili. In passato il prezzo di listino era 4,99 euro al mese, poi salito alla cifra attuale. Un aumento contenuto, ma che pesa quando gli abbonamenti digitali da sommare sono già diversi.

MGM+ incluso fino al 31 dicembre 2026: TIMVISION allunga la promozione

L’accesso gratuito a MGM+ su Prime Video è riservato ai clienti TIMVISION con un pacchetto che comprende Amazon Prime. La promozione vale, secondo le condizioni dell’offerta, sia per i nuovi clienti sia per chi è già abbonato, a patto che il profilo commerciale sia tra quelli compatibili.

Un salotto con TV e accessori da visione richiama la proroga delle promozioni streaming fino a fine 2026.

Non dovrebbero servire passaggi complicati. I contenuti di MGM+ compaiono nell’app o sul sito di Prime Video, insieme a film, serie e altri titoli disponibili con l’abbonamento. In sostanza, non c’è da attivare un canale separato a pagamento: l’inclusione rientra nel pacchetto TIMVISION con Amazon Prime e resta valida fino alla nuova scadenza del 31 dicembre 2026.

Come sempre, però, conviene controllare il proprio piano. Chi ha vecchie versioni di TIMVISION o pacchetti non più in vendita può verificare tutto dall’area clienti o nei dettagli del contratto. Meglio farlo per tempo, senza aspettare l’ultimo giorno.

Catalogo MGM+ e differenze con i Prime Video Channels a pagamento

MGM+ è un servizio di streaming senza pubblicità con serie originali, docuserie, film recenti e titoli legati al catalogo cinematografico Metro Goldwyn Mayer. Su Prime Video fa parte dei Prime Video Channels, cioè quei canali aggiuntivi che si possono attivare e disdire a parte.

La differenza, per i clienti TIMVISION interessati dalla promozione, è tutta nel prezzo. Chi non rientra nell’offerta deve pagare 5,99 euro al mese per aggiungere MGM+ al proprio account Prime Video, dopo una prova gratuita di 7 giorni. Chi invece ha un pacchetto idoneo lo trova incluso senza costi aggiuntivi fino al 31 dicembre 2026. Dopo quella data, se non ci saranno altre proroghe, le condizioni potrebbero cambiare.

La formula è semplice: un solo accesso, quello di Prime Video, e un catalogo più ampio senza altri passaggi. Per molti utenti conta anche questo. Meno app da aprire, meno password da ricordare, meno piccoli abbonamenti sparsi.

Amazon Prime, sport e pubblicità: cosa resta nel pacchetto TIMVISION

Nei pacchetti TIMVISION che includono Amazon Prime restano anche gli altri vantaggi dell’abbonamento Amazon: spedizioni rapide su milioni di prodotti, Prime Video, Amazon Music, contenuti gaming e altri servizi collegati. Per la parte video, la piattaforma continua a offrire film, serie tv e produzioni Amazon Originals, oltre ai canali aggiuntivi attivabili su richiesta.

Lo sport resta uno dei pezzi forti dell’offerta. Prime Video trasmette la miglior partita del mercoledì di UEFA Champions League fino alla stagione 2026/2027, per un totale di 18 partite a stagione. I diritti sono stati rinnovati anche per il ciclo 2027-2031 e, dalla stagione 2027/2028, arriverà anche la miglior partita del giovedì della prima giornata della fase campionato. Il totale salirà così a 19 gare a stagione. Da ottobre 2025, inoltre, sulla piattaforma sono arrivate anche alcune partite della NBA.

Resta infine il tema pubblicità. Dal 9 aprile 2024, anche in Italia, Prime Video mostra un numero limitato di annunci durante la visione. Chi vuole eliminarli può attivare l’opzione senza interruzioni a 1,99 euro al mese. La promozione MGM+ gratis per i clienti TIMVISION, invece, resta legata al pacchetto compatibile e alla scadenza del 31 dicembre 2026: fino ad allora, per chi ne ha diritto, il canale non prevede un addebito mensile separato.