Ho acquistato un ventilatore super tech su Amazon da 150 euro e uno economico di Temu a 10 euro: il confronto è spietato

Per capire se vale davvero la pena spendere di più per un ventilatore, ho deciso di mettere a confronto due prodotti agli estremi opposti del mercato: un modello a torre smart acquistato su Amazon a circa 150 euro, con telecomando, app di controllo e più modalità di velocità, e un piccolo ventilatore da tavolo comprato su Temu per poco più di 10 euro, spedizione inclusa.

La prima differenza salta all’occhio già al momento dell’apertura del pacco. Il modello Amazon arriva in una scatola robusta, con istruzioni chiare e un assemblaggio che richiede pochi minuti: base, colonna e testa si incastrano senza sforzo, e il telecomando funziona al primo tentativo. Il ventilatore Temu, al contrario, è arrivato in una confezione essenziale, senza istruzioni in italiano, e con una plastica visibilmente più sottile al tatto.

Il confronto tra ventilatori

Acceso il primo, la differenza di rumorosità è netta: il modello a torre dichiara circa 45 decibel alla velocità massima e resta silenzioso anche nelle ore notturne, grazie a una modalità dedicata che riduce ulteriormente il flusso d’aria senza spegnere del tutto la ventilazione. Il piccolo ventilatore da tavolo, invece, produce un ronzio costante fin dalla prima velocità, percepibile anche a distanza, complice un motore privo di qualunque bilanciamento acustico.

Sul fronte della potenza effettiva, il divario si conferma. Il modello premium riesce a rinfrescare un’intera stanza di medie dimensioni grazie all’oscillazione ampia e ai sei livelli di velocità regolabili, mentre il ventilatore economico offre un flusso d’aria utile solo nel raggio di poco più di un metro, con tre velocità fisse e nessuna oscillazione automatica.

Il vero spartiacque, però, riguarda la durata. Dopo circa due settimane di utilizzo quotidiano, il ventilatore Temu ha iniziato a emettere un rumore metallico dal motore, segno di un cuscinetto probabilmente di scarsa qualità, mentre il modello a torre ha continuato a funzionare senza il minimo problema. Anche il consumo energetico racconta una storia diversa: nonostante la potenza superiore, il modello smart consuma in modo efficiente grazie alla gestione elettronica della velocità, mentre il piccolo ventilatore, pur assorbendo meno watt in assoluto, offre un rapporto prestazioni-consumo decisamente peggiore.

Calcolando il costo per stagione d’uso, il ventilatore premium si ammortizza già dal secondo anno di utilizzo, considerando che i modelli economici di fascia Temu raramente superano una singola estate senza cali di prestazioni o rotture.

Se il budget è strettissimo e serve solo una boccata d’aria occasionale su una scrivania, il ventilatore da 10 euro può bastare per una stagione, con la consapevolezza che difficilmente arriverà intatto all’estate successiva. Ma per chi cerca un dispositivo da usare quotidianamente, magari in camera da letto o in soggiorno, la differenza di prezzo tra i due modelli si traduce in mesi, se non anni, di utilizzo in più.