Con Lidl puoi avere la SPA direttamente a casa a meno di 20 euro: un sogno che si avvera

Da giovedì 23 luglio Lidl rilancia il reparto benessere con una selezione di prodotti pensati per il relax quotidiano. Due articoli in particolare puntano dritti al portafoglio, restando sotto la soglia dei 20 euro.
Da giovedì 23 luglio Lidl rilancia il reparto benessere con una selezione di prodotti pensati per il relax quotidiano. Due articoli in particolare puntano dritti al portafoglio, restando sotto la soglia dei 20 euro.
Valentina Giungati
Pubblicato il 23 lug 2026
Con Lidl puoi avere la SPA direttamente a casa a meno di 20 euro: un sogno che si avvera

Il volantino Lidl in arrivo da giovedì 23 luglio dedica un’intera sezione a “Salute e Tempo libero”, con protagonisti due dispositivi a marchio Sensiplast pensati per ricreare a casa alcune delle sensazioni tipiche di un centro benessere. Il primo è un massaggiatore plantare da 80 W, proposto a 19,99 euro: si tratta di una vaschetta con funzione di massaggio e vibrazione, dotata di quattro rulli massaggianti per la zona plantare e di tre inserti intercambiabili pensati per la pedicure.

Chi ha i piedi affaticati dopo una giornata in piedi, o alle prese con tacchi e scarpe strette, trova qui uno strumento pensato proprio per quel tipo di sollievo mirato. Il confronto con il resto del mercato aiuta a capire la portata dell’offerta: modelli equivalenti di marchi come Beurer, Promed o HoMedics, con funzioni simili di idromassaggio e rulli per pedicure, si aggirano solitamente tra i 45 e gli 80 euro, spedizione inclusa.

Lidl, come creare una SPA in casa

Il prezzo Lidl si colloca quindi ben al di sotto della fascia media, pur mantenendo dotazioni comparabili — rulli massaggianti, accessori intercambiabili, funzione vibrazione — che normalmente si trovano su prodotti di fascia superiore.

Lidl, come creare una SPA in casa-Melablog.it

Il secondo articolo della promozione è un cuscino per massaggi shiatsu, anch’esso a 19,99 euro, con potenza dichiarata di 14,4 W. Il dispositivo integra quattro testine massaggianti rotanti e una funzione calore attivabile, con spegnimento automatico dopo 15 minuti di utilizzo, un dettaglio non scontato che evita di lasciare l’apparecchio acceso inutilmente. Le dimensioni, 33 x 18,5 x 11,5 cm, lo rendono adatto sia all’uso su collo e spalle sia, appoggiandolo su una sedia, per la zona lombare.

Anche in questo caso il paragone con la concorrenza racconta qualcosa: cuscini shiatsu con testine rotanti e funzione calore di marchi come Beurer o HoMedics partono generalmente da 35 euro e possono superare i 70, specie nelle versioni con più modalità di massaggio. Al prezzo Lidl, la funzione riscaldante e lo spegnimento automatico rappresentano un pacchetto tecnico che altrove richiede un investimento più consistente.

Entrambi i prodotti fanno parte della linea Sensiplast, marchio ricorrente nei volantini Lidl dedicati al benessere personale, e sono accompagnati dalle certificazioni di sicurezza riportate sulla confezione, marchio GS incluso. La disponibilità nei punti vendita segue le consuete logiche delle offerte a rotazione settimanale: da giovedì 23 luglio, fino a esaurimento scorte o al termine della promozione, con possibili variazioni di stock da un negozio all’altro.

Per chi non ha mai provato dispositivi di questo tipo, la spesa complessiva per portare a casa entrambi gli articoli si ferma sotto i 40 euro, una cifra che in un centro estetico basterebbe a malapena per un singolo trattamento di massaggio plantare o cervicale.

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