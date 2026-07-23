Con Lidl puoi avere la SPA direttamente a casa a meno di 20 euro: un sogno che si avvera

Il volantino Lidl in arrivo da giovedì 23 luglio dedica un’intera sezione a “Salute e Tempo libero”, con protagonisti due dispositivi a marchio Sensiplast pensati per ricreare a casa alcune delle sensazioni tipiche di un centro benessere. Il primo è un massaggiatore plantare da 80 W, proposto a 19,99 euro: si tratta di una vaschetta con funzione di massaggio e vibrazione, dotata di quattro rulli massaggianti per la zona plantare e di tre inserti intercambiabili pensati per la pedicure.

Chi ha i piedi affaticati dopo una giornata in piedi, o alle prese con tacchi e scarpe strette, trova qui uno strumento pensato proprio per quel tipo di sollievo mirato. Il confronto con il resto del mercato aiuta a capire la portata dell’offerta: modelli equivalenti di marchi come Beurer, Promed o HoMedics, con funzioni simili di idromassaggio e rulli per pedicure, si aggirano solitamente tra i 45 e gli 80 euro, spedizione inclusa.

Lidl, come creare una SPA in casa

Il prezzo Lidl si colloca quindi ben al di sotto della fascia media, pur mantenendo dotazioni comparabili — rulli massaggianti, accessori intercambiabili, funzione vibrazione — che normalmente si trovano su prodotti di fascia superiore.

Il secondo articolo della promozione è un cuscino per massaggi shiatsu, anch’esso a 19,99 euro, con potenza dichiarata di 14,4 W. Il dispositivo integra quattro testine massaggianti rotanti e una funzione calore attivabile, con spegnimento automatico dopo 15 minuti di utilizzo, un dettaglio non scontato che evita di lasciare l’apparecchio acceso inutilmente. Le dimensioni, 33 x 18,5 x 11,5 cm, lo rendono adatto sia all’uso su collo e spalle sia, appoggiandolo su una sedia, per la zona lombare.

Anche in questo caso il paragone con la concorrenza racconta qualcosa: cuscini shiatsu con testine rotanti e funzione calore di marchi come Beurer o HoMedics partono generalmente da 35 euro e possono superare i 70, specie nelle versioni con più modalità di massaggio. Al prezzo Lidl, la funzione riscaldante e lo spegnimento automatico rappresentano un pacchetto tecnico che altrove richiede un investimento più consistente.

Entrambi i prodotti fanno parte della linea Sensiplast, marchio ricorrente nei volantini Lidl dedicati al benessere personale, e sono accompagnati dalle certificazioni di sicurezza riportate sulla confezione, marchio GS incluso. La disponibilità nei punti vendita segue le consuete logiche delle offerte a rotazione settimanale: da giovedì 23 luglio, fino a esaurimento scorte o al termine della promozione, con possibili variazioni di stock da un negozio all’altro.

Per chi non ha mai provato dispositivi di questo tipo, la spesa complessiva per portare a casa entrambi gli articoli si ferma sotto i 40 euro, una cifra che in un centro estetico basterebbe a malapena per un singolo trattamento di massaggio plantare o cervicale.