Lo trovi nei negozi ad almeno 50 euro ma Lidl te lo regala a 7: questa è una vera occasione

Il volantino Lidl in corso propone l’asciugacapelli Cien Beauty a un prezzo scontato di 7,99 euro, contro i 9,99 euro del listino originale: uno sconto del 20%, ottenibile con l’app Lidl Plus che applica una riduzione aggiuntiva di 2 euro sul prezzo esposto in negozio. L’offerta rientra nella sezione dedicata a promozioni definite dall’insegna “prezzo imbattibile”, una fascia di sconti che Lidl riserva generalmente a un numero limitato di articoli per settimana.

Al di là del prezzo, il modello Cien Beauty non è un semplice soffiatore d’aria calda: la linea, già vista in altre occasioni nei volantini Lidl a prezzi compresi tra 9,99 e 19,99 euro a seconda della versione, integra la tecnologia agli ioni, pensata per neutralizzare l’elettricità statica e ridurre l’effetto crespo, oltre a due livelli di getto d’aria combinati con tre livelli di temperatura per adattare l’asciugatura al tipo di capello.

Lidl ha il prodotto indispensabile

Non manca la funzione “Cool Shot”, il getto di aria fredda che aiuta a fissare la piega e chiudere le cuticole per un risultato più lucido. Nella confezione sono generalmente inclusi un beccuccio concentratore per lo styling liscio e un diffusore per chi ha capelli mossi o ricci, oltre a un cavo di alimentazione da circa 3 metri, più lungo della media, che rende più comodo l’utilizzo davanti allo specchio senza dover restare troppo vicini alla presa.

Guardando al resto del mercato, trovare un asciugacapelli nuovo a meno di 10 euro è tutt’altro che comune. Le guide all’acquisto specializzate confermano che i modelli entry level, anche di marchi conosciuti come Remington, partono generalmente da 25-30 euro, mentre per un asciugacapelli con più livelli di temperatura, tecnologia ionica o accessori come diffusore e concentratore si superano facilmente i 40-50 euro: è proprio in questa fascia, tra i 35 e i 50 euro, che si trovano i modelli concorrenti più vicini per dotazione tecnica al Cien Beauty, con funzioni ioniche e accessori equivalenti ma a un prezzo anche sei volte superiore.

I modelli professionali veri e propri, quelli utilizzati nei saloni di parrucchieri, si collocano invece in una fascia che va dai 100 ai 300 euro, con motori più potenti e durevoli nel tempo.

Il Cien Beauty di Lidl non punta ovviamente a competere con questi modelli di fascia alta, ma resta un acquisto sensato per chi cerca un dispositivo economico da tenere in casa come riserva, da regalare o da destinare a un uso occasionale, senza pretese particolari in termini di potenza o durata nel tempo. Va detto che, come tutti i piccoli elettrodomestici a marchio Lidl, anche questo modello è coperto da una garanzia di tre anni, uno standard che l’insegna applica generalmente a tutta la linea Cien e SilverCrest, e che rappresenta un elemento di tutela non scontato su un prodotto di questa fascia di prezzo.

Va detto che le offerte a marchio proprio come Cien, tipiche della catena tedesca, seguono generalmente una rotazione settimanale e restano disponibili solo fino a esaurimento scorte, con quantità che possono variare sensibilmente da un punto vendita all’altro. Chi è interessato dovrebbe quindi verificare la disponibilità presso il proprio supermercato di riferimento nei primi giorni della promozione, quando la probabilità di trovare il prodotto ancora sugli scaffali è più alta.

Per attivare lo sconto aggiuntivo legato a Lidl Plus è necessario scaricare l’app gratuita e attivare la carta fedeltà virtuale, mostrandola alla cassa al momento del pagamento: un passaggio che in molti casi permette di ottenere ulteriori riduzioni anche su altri prodotti in promozione durante la stessa settimana, oltre a coupon personalizzati basati sugli acquisti precedenti.