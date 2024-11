Acer Aspire 3: notebook con 16GB di RAM e 512GB di SSD (-25%)

Acer è un’azienda con una lunga tradizione nella produzione di dispositivi informatici e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 25% sul suo notebook, l’Aspire 3 che viene venduto a 449€.

L’Acer Aspire 3 15 è un PC portatile ideale per chi cerca prestazioni elevate, design elegante e funzionalità avanzate. Con un processore AMD Ryzen 5 5500U e la scheda grafica AMD Radeon, è perfetto per svolgere qualsiasi attività, dalle sessioni di lavoro più impegnative allo streaming di contenuti multimediali.

Il display 15.6″ FHD LED LCD garantisce immagini nitide e dettagliate, mentre la risoluzione a 1080p lo rende perfetto per la navigazione sul web e per guardare video in alta definizione. Inoltre, grazie alla tecnologia Acer BlueLightShield, riduce i livelli di esposizione alla luce blu, proteggendo i tuoi occhi durante l’uso prolungato.

Con 16 GB di RAM e 512 GB di SSD, l’Acer Aspire 3 offre ampio spazio per archiviare i tuoi file e una performance rapida e fluida per qualsiasi programma o applicazione. Grazie al miglioramento delle prestazioni termiche con un aumento del 78% della superficie della ventola, il sistema rimane efficiente e silenzioso, anche durante le sessioni più lunghe.

Per quanto riguarda la connettività, il portatile è dotato di USB Type-C e supporta WiFi 6 e HDMI 2.1, per una connessione veloce e stabile. Il design sottile e leggero (1.7 kg per 19.9 mm) lo rende facile da portare ovunque, mentre la batteria a lunga durata permette di fare di più tra una ricarica e l’altra.

