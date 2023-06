YouTube prova a disabilitare i video per gli utenti che usano gli ad blocker

YouTube ha preso una posizione più dura nei confronti degli ad blocker e ha avviato un esperimento che interrompe la riproduzione dei video per gli spettatori che utilizzano questi strumenti. La società ha confermato che sta attualmente testando questa nuova politica su scala globale. L’obiettivo è invitare gli utenti con ad blocker abilitati a consentire gli annunci su YouTube o a provare YouTube Premium.

YouTube blocca i video per gli utenti che utilizzano gli ad blocker

La decisione di YouTube arriva dopo che alcune persone hanno notato un nuovo avviso che avverte che la riproduzione del video potrebbe essere interrotta se viene rilevato l’uso ripetuto di strumenti di blocco degli annunci. Questi test impediscono agli spettatori di guardare più di tre video quando l’ad blocker è attivo, secondo quanto riferito da Android Authority.

Un portavoce di Google ha confermato che il rilevamento del blocco degli annunci non è una novità e che altri editori chiedono regolarmente agli spettatori di disabilitare gli ad blocker. YouTube insiste sul fatto che gli utenti riceveranno più notifiche che li inviteranno a smettere di utilizzare gli strumenti o a iscriversi a YouTube Premium prima che la loro visualizzazione venga interrotta.

La piattaforma ha sottolineato che prende molto sul serio la disabilitazione della riproduzione e che interromperà la visualizzazione solo se gli spettatori ignorano le ripetute richieste di consentire gli annunci su YouTube. Gli utenti che ritengono di essere stati erroneamente contrassegnati come utilizzatori di ad blocker possono fornire un feedback in merito cliccando sul collegamento fornito nel prompt.

YouTube motiva questa decisione sottolineando che gli annunci pubblicitari sono fondamentali per compensare i creatori per i loro contenuti e per mantenere la piattaforma gratuita. L’azienda afferma che il suo modello supportato dalla pubblicità sostiene un ecosistema diversificato di creatori e fornisce a miliardi di persone in tutto il mondo l’accesso a contenuti gratuiti con annunci.

È importante notare che YouTube ha sperimentato un aumento del numero di annunci negli ultimi anni, mettendo alla prova la pazienza degli utenti. Gli esperimenti includono la pubblicazione di fino a 10 clip non ignorabili in una singola interruzione pubblicitaria e l’introduzione di annunci di 30 secondi sulle piattaforme TV.

YouTube Premium, che offre un’esperienza senza pubblicità insieme ad altri vantaggi come il download offline e YouTube Music Premium, è disponibile al prezzo di $11,99 al mese o $119,99 all’anno. La società ha superato gli 80 milioni di abbonati combinati su YouTube Premium e YouTube Music. Pertanto, mentre la protezione dei guadagni dei creatori può sembrare un pretesto, YouTube ha anche un forte interesse a incoraggiare più persone ad abbonarsi al suo servizio mensile.

YouTube intende informare gli spettatori che l’utilizzo di ad blocker viola i Termini di servizio e rendere più semplice per loro consentire gli annunci su YouTube o provare YouTube Premium per un’esperienza senza pubblicità, come affermato nell’email inviata a The Verge.