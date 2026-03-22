YouTube distrugge il clickbait? La nuova funzione sta già facendo discutere il web

Non è una rivoluzione dichiarata, ma potrebbe diventarlo nei fatti. YouTube sta sperimentando una nuova funzione.

Si chiama “Discover videos with Previews” e introduce un modo completamente diverso di scegliere cosa guardare. Chi utilizza la piattaforma lo sa bene: spesso ci si affida a titolo e miniatura, due elementi che non sempre raccontano la verità. Anzi, in molti casi promettono molto più di quanto il contenuto riesca poi a mantenere. È proprio qui che si inserisce il nuovo test.

La funzione, attualmente disponibile solo per una piccola percentuale di utenti Android, introduce una sorta di “scheda” nella home. Aprendola, non si vede più soltanto l’inizio del video, ma una selezione di momenti chiave: da cinque a dieci clip estratte da diverse parti del contenuto.

In altre parole, non si tratta più di un assaggio parziale, ma di un vero riassunto visivo. L’utente può così farsi un’idea concreta prima ancora di cliccare.

Perché è diversa dalle anteprime attuali

Oggi, scorrendo la home di YouTube, alcuni video partono automaticamente. È una funzione ormai familiare, ma con un limite evidente: mostra solo i primi secondi.

Ed è proprio lì che spesso si nasconde il problema. Molti creator costruiscono un inizio accattivante, rimandando il contenuto reale o addirittura tradendo le aspettative.

La nuova modalità cambia completamente approccio. Le clip vengono selezionate lungo tutta la durata del video, offrendo uno sguardo più ampio e – almeno nelle intenzioni – più onesto. Il risultato? Un’esperienza meno “ingannevole” e più consapevole.

Un colpo al clickbait (ma non solo)

Se la funzione verrà estesa, potrebbe incidere in modo significativo sull’ecosistema della piattaforma. Il clickbait, che negli anni è diventato quasi una strategia standard, rischia di perdere efficacia.

Per chi crea contenuti, questo significa una cosa molto semplice: non basterà più un titolo forte o una miniatura studiata. Sarà il contenuto nel suo insieme a dover reggere.

Dall’altra parte, per chi guarda, potrebbe cambiare il modo di navigare. Meno tempo perso tra video deludenti, più controllo su ciò che si decide di vedere.

Le prime reazioni, come spesso accade, sono contrastanti. C’è chi vede nella novità una risposta attesa da anni, soprattutto dopo la rimozione del contatore dei “dislike”, che in passato aiutava a orientarsi tra contenuti affidabili e meno.

Altri invece sollevano dubbi: perché non intervenire direttamente eliminando i contenuti fuorvianti? O ancora, perché non introdurre filtri più severi contro video generati automaticamente o di bassa qualità?

Sono domande legittime, che raccontano bene il clima attuale: una parte della community chiede strumenti più trasparenti, ma anche un controllo più deciso.

Cosa cambia davvero per chi guarda

Al di là delle polemiche, la direzione sembra chiara. YouTube sta cercando di ridurre la distanza tra promessa e contenuto, un passaggio fondamentale in un’epoca in cui l’attenzione è sempre più limitata.

Se la sperimentazione avrà successo, potremmo trovarci davanti a una piattaforma meno impulsiva e più selettiva. Non più clic basati sull’istinto, ma scelte guidate da una preview più completa.

E questo, nel quotidiano, significa una cosa molto concreta: meno tempo sprecato e più contenuti realmente utili o interessanti.

Resta da capire se questa novità verrà estesa a tutti e, soprattutto, come reagirà chi su quei clic costruisce visibilità e guadagni. Perché se cambia il modo di guardare, inevitabilmente cambierà anche il modo di creare.