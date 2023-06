Yoga Day Challenge su Apple Watch: nuovi adesivi da sbloccare per iOS 17

Apple è pronta a celebrare la Giornata Internazionale dello Yoga, che si terrà il 21 giugno di quest’anno, offrendo agli utenti di Apple Watch una speciale sfida dedicata al mondo dello yoga, la Yoga Day Challenge. L’azienda incoraggia i clienti a partecipare completando una sessione di yoga breve o lunga per sbloccare premi esclusivi.

Yoga Day Challenge: celebra la Giornata Internazionale dello Yoga con Apple Watch

La sfida proposta da Apple è semplice: “Partecipa alla Giornata Internazionale dello Yoga. Il 21 giugno, fai un allenamento yoga di 10 minuti o più e otterrai questo premio“. Gli utenti possono registrare il tempo trascorso durante la sessione utilizzando qualsiasi app di allenamento compatibile con l’app Salute di Apple.

Apple Watch è dotato di funzionalità di monitoraggio dello yoga integrate, che consentono agli utenti di seguire un istruttore o di selezionare le posizioni preferite. Inoltre, tramite il servizio Fitness+ su iPhone, iPad e Apple TV, gli utenti possono accedere a un vasto catalogo di sessioni di yoga guidate da istruttori esperti.

La novità di quest’anno è l’introduzione di quattro nuovi adesivi per la sfida Yoga Day Challenge. Questi adesivi animati ti permetteranno di esprimere la tua passione per lo stretching e la consapevolezza. Saranno particolarmente apprezzati dagli utenti che utilizzanoiOS 17, la nuova versione del sistema operativo di Apple, che offre un’esperienza di adesivi migliorata con nuovi effetti e funzionalità.

Oltre alla sfida Yoga Day Challenge e ai nuovi adesivi, Apple ha anche altre novità in serbo per gli appassionati di fitness. A partire daiPadOS 17, previsto per questo autunno, l’app Salute sarà disponibile per la prima volta anche su iPad, offrendo agli utenti un accesso ancora più completo e comodo alle loro informazioni sulla salute e sul fitness.

La partecipazione alla Yoga Day Challenge di Apple è un’ottima opportunità per dedicarsi al benessere mentale e fisico attraverso la pratica dello yoga. Gli utenti di Apple Watch potranno sfruttare le funzionalità integrate e le risorse offerte dall’azienda per migliorare la propria esperienza di yoga e raggiungere nuovi obiettivi di salute e fitness.

Non perdere l’occasione di partecipare alla sfida e sbloccare i nuovi adesivi per condividere la tua passione per lo yoga con il mondo. Preparati a rilassarti, a trovare l’equilibrio interiore e a celebrare la Giornata Internazionale dello Yoga con Apple Watch e iOS 17.