Xiaomi Smart Speaker a meno di 30€: approfitta del maxi sconto del -40%

Ottimizza la tua routine quotidiana e goditi la tua musica preferita ovunque tu sia con lo Xiaomi Smart Speaker! Oggi è disponibile su Amazon a soli 29 euro con un maxi sconto del 40%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? Ad un prezzo così conveniente le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro!

Xiaomi Smart Speaker: funzionalità e modalità di utilizzo

Lo Xiaomi Smart Speaker è un gadget di ultima generazione con specifiche tecniche all’avanguardia in grado di ottimizzare la tua routine quotidiana.

In primis si caratterizza per un’ottima capacità con un design a cono a 360° che contribuiscono alla ricchezza e alla nitidezza del suono, generando un campo sonoro ottimamente bilanciato per un audio straordinario da ogni angolazione così da creare un’atmosfera di festa ogni volta che vuoi.

Inoltre è dotato di un orologio con display a LED attraverso il quale puoi impostare la sveglia con le canzoni, i cantanti o i tuoi generi preferiti, cosi ti sveglierai con della buona musica per iniziare la giornata nel migliore dei modi.

Un’altra specifica che lo differenzia dagli altri modelli sul mercato è il suo Assistente Google integrato: in questo modo potrai controllarlo semplicemente sfruttando dei semplici comandi vocali, ad esempio per riprodurre musica, scoprire il meteo, restare sintonizzati sulle ultime notizie o alzare e abbassare il volume.

In più, il modulo trasmettitore IR integrato ti permetterà di controllare con la voce anche gli elettrodomestici tradizionali, cosi da rendere casa ancora più smart.

Oggi lo Xiaomi Smart Speaker è disponibile su Amazon a soli 29 euro con un maxi sconto del 40%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? Ad un prezzo così conveniente le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.