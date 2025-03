Xiaomi 14T Pro in sottocosto: ultimi a disposizione su Amazon

Ecco uno degli ultimissimi smartphone lanciati sul mercato che oggi puoi portare a casa ad un prezzo bomba! Parliamo dello Xiaomi 14T Pro, al momento disponibile su Amazon a soli 649 euro con uno sconto conveniente del 7%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe scadere da un momento all’altro!

Le specifiche tecniche dello Xiaomi 14T Pro

Lo Xiaomi 14T Pro è un modello di ultima generazione che si contraddistingue per una serie di specifiche tecniche davvero all’avanguardia.

La sua punta di diamante è il potentissimo processore MediaTek Dimensity 9300+ che offr performance eccellenti in qualsiasi campo, oltre ad abilitare tutte le capacità generative AI a disposizione. In più è dotato di un enorme display da 6.67 pollici che regala una visualizzazione perfetta in ogni condizione di luce esterna così da farti godere al massimo di tutti i tuoi contenuti multimediali preferiti.

Allo stesso tempo, dispone di un sensore fotografico Light Fusion 900 da 1/1.31″ che vanta un high dynamic range da 13.5EV e una profondità di colori nativa a 14-bit: questo vuol dire che potrai catturare dettagli anche con poca luce come mai prima d’ora.

Anche la batteria super estesa da 5.000 mAh non è da meno così da accompagnarti per più di 24ore senza alcuna preoccupazione. In più questo dispositivo supporta sia la ricarica HyperCharge a 120W wired che quella wireless a 50W.

