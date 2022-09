Il gioco più atteso dell’anno è prossimo al debutto sul mercato, ma per averlo è necessaria una spesa di circa 80 euro (il costo finale dipende da fattori come versione e console di gioco). Stiamo parlando ovviamente di FIFA 23 che, però – udite, udite – puoi ottenere GRATIS acquistando la splendida Xbox Series S dallo store digitale di Microsoft.

Hai letto bene. Il gigante statunitense ha reso disponibile un nuovo bundle che include la console all-digital e l’ultima simulazione calcistica di Electronic Arts. Il prezzo del bundle è 268 euro, quindi sì, FIFA 23 è REGALATO.

Xbox Series S + FIFA 23

L’ultima arrivata di casa Microsoft – in buona compagnia di Xbox Series X – è piccola, elegante, veloce e in grado di garantire prestazioni da top di gamma (grazie a Xbox Velocity Architecture). La Serie S è una console all-digital, e questo contribuisce a tenere bassissimo il prezzo, che con o senza sconto resta davvero straordinario.

Non puoi utilizzare dischi fisici? Il problema non c’è. Lo store di Microsoft è ricchissimo, da giochi free-to-play (come Fortnite e Fall Guys) a titoli tripla AAA spesso in sconto, dai migliori giochi sportivi come FIFA a fenomenali esclusive, tra cui Halo e Gears of War. E non è da dimenticare il Game Pass, spesso acquistabile in offerta, che spalanca le porte ad una vastissimo catalogo di videogiochi, di ultima uscita e non.

Di seguito alcune caratteristiche che potrebbero interessarti:

CPU: 8X core a 3,6 GHz (3,4 GHz con SMT) CPU Zen 2 personalizzata

GPU: 4 TFLOPS, 20 CU @ 1.565 GHz Custom RDNA 2 GPU

FIFA 23

La simulazione calcistica di Elecronic Arts è attesissima. Milioni di player non vedono l’ora di iniziare una nuova avventura in FUT oppure di lanciarsi in appassionanti partite online o in locale con amici e parenti. Come le precedenti edizioni, FIFA 23 vanta un numero sconfinato di licenze e ciò rende il gioco completo sotto ogni punto di vista. Al completo (o quasi) anche la nostra Serie A TIM con tutti i suoi campioni, come Lukaku, Ibrahimovic, Dybala, Osimhen e così via.

E poi quest’anno c’è una novità davvero incredibile. Tra le squadre selezionabili in praticamente tutte le modalità di gioco, c’è anche l’AFC Richmond. Sì, proprio la squadra allenata dal baffuto Ted Lasso (c’è anche lui nel gioco), protagonista dell’omonima serie TV disponibile in esclusiva su Apple TV+.

La confezione di vendita include: Xbox Series S, controller wireless, cavo HDMI ad alta velocità, cavo di alimentazione.