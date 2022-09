Dopo alcuni indizi apparsi sul web, è arrivata la conferma ufficiale da parte di Electronic Arts. In FIFA 23, in uscita il 30 settembre in Italia, ci saranno sia Ted Lasso che la squadra da lui allenata nella pluripremiata serie in esclusiva su Apple TV+, l’AFC Richmond.

FIFA 23 x Ted Lasso

Come da tradizione, EA ha siglato tutti gli accordi necessari per rendere la sua simulazione calcistica (l’ultima con il brand FIFA) la migliore sul mercato e in grado di soddisfare tutti i gusti. Quest’anno però il gigante dell’industria videoludica ha fatto le cose davvero in grande e ha pensato a portare nella sua scuderia l’amatissimo allenatore interpretato da Jason Sudeikis. E non mancano nemmeno Kent, Obisania e tutti gli altri della squadra inglese immaginaria ma per cui tutti tifiamo dal 2020 (anno della prima stagione della serie), l’AFC Richmond.

Il trailer diffuso da EA ed Apple TV+ è straordinario e ci conferma che sarà possibile scendere in campo con l’AFC Richmond nelle partite in locale, online e nella modalità carriera.

Questo significa che Ted Lasso, Coach Beard e i giocatori più importanti dell’AFC Richmond, tra cui Jamie Tartt, Dani Rojas, Sam Obisanya, Roy Kent e Isaac McAdoo, saranno tutti presenti in FIFA 23, insieme al Nelson Road, lo stadio di casa del club. Potrai selezionare Ted Lasso, uno dei più grandi motivatori di questo sport, come tecnico giocabile nella modalità Carriera, oppure potrai allenare l’AFC Richmond scambiandolo con un club della Premier League o di qualsiasi altro campionato giocabile della modalità Carriera.

Quando e su quali piattaforme

Come detto, FIFA 23 sarà disponibile a partire dal 30 settembre, dunque tra pochissimi giorni. Il videogioco potrà essere giocato su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch e Google Stadia.