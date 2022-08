Samsung ti regala tre mesi di Apple TV+: ecco come fare

Saranno anche aziende rivali, ma quando si stringono la mano ne viene fuori sempre qualcosa di buono. Sì perché Samsung ha lanciato una interessante promozione che consente ad un gran numero di utenti di ottenere gratuitamente 3 mesi di Apple TV+, la piattaforma di streaming del gigante di Cupertino.

La società sudcoreana (che in questo agosto si è data molto da fare, in particolare con i pieghevoli) ha pubblicato un comunicato stampa che ha attirato l’attenzione. Ma andiamo subito al dunque: da oggi – e fino al 28 novembre 2022 – chi è in possesso di un televisore smart a marchio Samsung lanciato sul mercato tra il 2018 e il 2022, può ricevere tre mesi di Apple TV+ in regalo.

Per attivare la promozione, estesa anche al mercato italiano, ci sono due modi:

Come nel mio caso, utilizza il banner pubblicitario posizionato in bella vista nel menu principale del televisore smart (quello che richiami solitamente con il pulsante Home, per intenderci).

Lancia l’applicazione Apple TV+ sul televisore smart Samsung e scopri subito se rientri nell’iniziativa.

Effettua l’accesso con il tuo ID Apple (scegli se da iPhone o dal televisore) e goditi tre mesi di Apple TV+. Il servizio di streaming made-in-Cupertino è in costante crescita e vanta nella sua libreria film di successo e serie televisive acclamate dalla critica, come CODA (premio Oscar), Ted Lasso, Severant, The Morning Show e Fondazione.

