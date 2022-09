L’isola del Battle Royale più famoso di sempre – non quella di iPhone 14 Pro – cambia ancora. Epic Games, come da programma, ha presentato in queste ore il terzo capitolo della quarta stagione di Fortnite, videogame free-to-play che – ti ricordo – puoi giocare gratuitamente anche su iPhone, iPad e Mac. Se hai qualche dubbio, è spiegato tutto in questo articolo.

E per una esperienza ancora più immersiva, puoi utilizzare anche i controller PlayStation e Xbox.

Fortnite, le novità di Paradiso

Il trailer mette subito in chiaro le cose. C’è una nuova minaccia da affrontare ed è necessario tutto l’aiuto possibile. Anche quello di una eroina Marvel come Spider-Gwen.

Una misteriosa sostanza è apparsa sull’isola. Cromo consumerà tutto, Cromo sarà tutto. Accogli il Cromo a braccia aperte trasformando le strutture in Cromo, trasformandoti in Cromo e dimostrando la potenza delle armi Cromo.

Sfruttando il Cromo, potrai passare attraverso legno, pietra, mattone e metallo. Se un nemico ha costruito una barriera per difendersi dagli attacchi degli altri giocatori, usa lo Schizzo Cromo per coglierlo di sorpresa. In alternativa, lo puoi utilizzare su te stesso per “cromizzarti” per un periodo limitato, così sarai immune ai danni da fuoco e diventerai un blob durante lo scatto.

Ovviamente, sono cambiate diverse location dell’isola. Canyon Condominiale, ad esempio, ora si chiama Condomini Cumulonembi ed è un punto d’interesse rialzato che ti consentirà di attaccare dall’alto.

L’introduzione del Cromo cambia anche le armi, come il Fucile Pesante EvoCromo e il Vampafucile EvoCromo. Li trovi nel forzieri Cromo.

Il pass battaglia

Non poteva di certo mancare il pass battaglia, dal costo – come sempre – di 950 V-Buck. Con il suo acquisto potrai sbloccare tantissime ricompense, tra cui i costumi di Paradigma (Realtà-659), Spider-Gwen e Miaoscheletro.