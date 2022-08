Fortnite: sai che puoi giocarci gratis su iPhone e iPad, vero?!

La diatriba e la lotta nelle aule di tribunale tra Apple ed Epic Games va avanti ormai da anni e non sappiamo quando le due parti troveranno un accordo (forse domani, forse mai, chi può dirlo). Fortnite, tra i più popolari Battle Royale in circolazione e sviluppato proprio da Epic Games, è stato rimosso da App Store anni fa ma – grazie al cloud gaming – c’è un modo per giocare su iPhone e iPad, ora anche con Goku e gli altri amati personaggi di Dragon Ball. In modo gratuito e, soprattutto, legale. Sia chiaro.

Da diverse settimane ormai, Microsoft ha reso disponibile gratuitamente sulla sua piattaforma Xbox Cloud Gaming lo sparatutto dei record. Ciò significa che non è necessario alcun abbonamento per giocare a Fortnite su iPhone, iPad e anche Mac. Dal proprio dispositivo, basta recarsi a questo indirizzo, effettuare l’accesso con il proprio account Microsoft e avviare il gioco. Nulla di particolarmente complicato, anzi.

Da iPhone e iPad, ti consiglio di usare Safari e di aggiungere la pagina alla Home, in modo da poterla lanciare con un semplice tap, come se fosse un’applicazione. Altro consiglio? Abbina un controller (per PS4, PS5 o Xbox non fa differenza) per una esperienza di gioco migliore.

E questi sono giorni particolarmente di tendenza per Fortnite. Sull’isola del Battle Royale sono infatti atterrati Goku, Vegeta e altri personaggi di Dragon Ball. L’evento durerà solo pochi giorni e ti consente di sbloccare oggetti a tema e ricompense che i veri fan dell’anime non possono assolutamente farsi sfuggire.

E poi, per mandare al tappeto i nemici puoi usare anche l’Onda Energetica. Fantastico. Assolutamente fantastico.

Xbox Cloud Gaming: non solo Fortnite

La piattaforma di cloud gaming di Microsoft è davvero straordinaria. Funziona in modo eccellente (molto dipende dalla connessione) e la libreria conta tantissimi titoli, tra cui Halo Infinite e gli ultimi capitoli di Horizon e Gears of War.

Purtroppo, Fortnite è l’unico gioco gratuito, per gli altri è invece necessario sottoscrivere un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate.

A proposito di cloud gaming, conosci Google Stadia?