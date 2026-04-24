X, la nuova versione IA è mostruosa: cosa farà al posto tuo

Nel tentativo di ridefinire il modo in cui gli utenti consumano contenuti, X introduce una delle novità più ambiziose degli ultimi anni: feed personalizzati generati dall’intelligenza artificiale.

Una mossa che segna un passaggio netto nella strategia della piattaforma, sempre più orientata a trasformarsi da semplice flusso cronologico a sistema editoriale dinamico, modellato sulle preferenze individuali.

Il ruolo di Grok

Il cuore di questa trasformazione è Grok, il modello sviluppato da xAI, che non si limita a filtrare contenuti attraverso parole chiave o hashtag, ma punta a comprenderli. Ogni post viene analizzato, interpretato e classificato tematicamente, permettendo così la creazione di timeline su misura che si adattano nel tempo ai comportamenti dell’utente.

La funzione, denominata “Custom Timelines”, consente di costruire un’esperienza altamente modulare. Gli utenti possono scegliere fino a dieci flussi tematici da aggiungere alla schermata principale, accedendo a oltre 75 categorie che spaziano dall’economia allo sport, dalla tecnologia alla cultura pop.

Non si tratta solo di organizzare meglio i contenuti: l’obiettivo è offrire un controllo più diretto su ciò che si vede, superando i limiti dell’algoritmo unico che ha caratterizzato i social negli ultimi anni.

Questa evoluzione arriva in un momento particolare per X. La progressiva dismissione delle Communities, che avevano cercato di costruire spazi di discussione più strutturati, segnala un cambio di rotta. La piattaforma sembra abbandonare la dimensione collettiva in favore di un’esperienza più individuale, dove ogni utente costruisce il proprio ecosistema informativo.

Dal punto di vista tecnico, il salto è evidente. A differenza dei sistemi tradizionali, che si basano su segnali superficiali, Grok interviene a un livello più profondo, cercando di cogliere il significato dei contenuti.

Questo approccio consente di includere nei feed anche fonti che l’utente non segue direttamente, ampliando la varietà delle informazioni disponibili. Nei primi test, le timeline mostrano una selezione piuttosto ampia, che include testate internazionali, commentatori e contenuti di diversa provenienza.

Tuttavia, la novità non è priva di interrogativi. La capacità di un’intelligenza artificiale di classificare e gerarchizzare le notizie introduce inevitabilmente un tema di responsabilità editoriale.

Anche una scelta apparentemente neutra, come l’ordine delle categorie o la selezione dei contenuti, può influenzare la percezione della realtà da parte degli utenti. Il rischio, già emerso in altri contesti, è quello di creare bolle informative sempre più sofisticate.

L’aspetto economico

C’è poi un aspetto economico che non passa inosservato. L’inserimento di spazi pubblicitari all’interno dei nuovi feed suggerisce che X abbia individuato un nuovo modo per aumentare il proprio inventario pubblicitario, in un momento in cui il modello di business della piattaforma è sotto osservazione. Più feed significa più superfici disponibili per gli annunci, e quindi nuove opportunità di monetizzazione.

Al momento, la funzione è disponibile solo per gli abbonati Premium su iOS, con un’estensione ad Android già in fase di sviluppo. Una scelta che conferma la volontà di legare le innovazioni più avanzate ai servizi a pagamento, rafforzando il modello di abbonamento.

Resta da capire se questa trasformazione cambierà davvero le abitudini degli utenti. Per molti, il feed principale resta il punto di riferimento, un flusso continuo che richiede poca gestione. Ma la possibilità di costruire percorsi tematici personalizzati potrebbe aprire nuove modalità di utilizzo, più consapevoli e mirate.