WWDC 2024: Cosa aspettarci dall'evento Apple e come seguire la conferenza

Stasera alle 19, Apple terrà la tanto attesa conferenza WWDC 2024, e le aspettative sono alte per una serie di annunci significativi relativi a software e, forse, alcune sorprese. Come al solito, la conferenza di metà anno di Apple prevede l’annuncio delle nuove versioni dei sistemi operativi per iPhone, iPad, Mac, AppleTV, Apple Watch e, da quest’anno, anche Vision Pro.

WWDC 2024 tra nuovi OS e tanta I.A.

L’integrazione con l’intelligenza artificiale sembra essere un tema cruciale per Apple, che è rimasta un po’ indietro in questo campo rispetto ai diretti competitor.

Ecco cosa ci aspettiamo di vedere:

iOS 18

Una delle novità più attese è il lancio di iOS 18, che promette di essere uno degli aggiornamenti più significativi di Apple. Tra le nuove funzionalità, si parla di una maggiore integrazione dell’intelligenza artificiale, con miglioramenti a Siri e nuove capacità di assistenza per la scrittura dei messaggi e la creazione di playlist automatiche in Apple Music.

Inoltre, è previsto l’arrivo del supporto per RCS nella app Messaggi, migliorando la comunicazione tra dispositivi iPhone e Android. Altri aggiornamenti includono nuove opzioni di personalizzazione per la schermata Home e miglioramenti alle app integrate come Foto, Mappe e Musica​.

macOS 15

Anche macOS riceverà un importante aggiornamento con il rilascio di macOS 15. Mentre non sono ancora stati confermati dettagli specifici, si prevede che molte delle nuove funzionalità di iOS 18 saranno presenti anche su Mac. Il nome del nuovo sistema operativo potrebbe essere uno dei famosi punti di riferimento della California, come Redwood, Sequoia o Mammoth. Si attende anche una nuova app “Passwords” che fornirà un’alternativa integrata a servizi come 1Password​.

watchOS 11 e Altri Aggiornamenti Software

Per quanto riguarda watchOS 11, le aspettative sono per un aggiornamento minore, con l’inclusione di alcune nuove funzionalità di intelligenza artificiale. Anche tvOS 18 e HomePod Software 18 dovrebbero ricevere aggiornamenti, sebbene i dettagli siano ancora scarsi. Infine, visionOS 2.0 porterà probabilmente miglioramenti per il visore Apple Vision Pro, rilasciato l’anno scorso.

Hardware

Sebbene non ci siano aspettative per nuovi annunci hardware durante questa WWDC, è possibile che Apple abbia delle sorprese in serbo. Gli anni passati hanno visto l’introduzione di nuovi dispositivi come il MacBook Air con chip M2 e il potente Mac Pro, quindi non è escluso che ci sia qualche novità hardware non annunciata​.

Come Seguire la Conferenza

La conferenza sarà trasmessa in diretta sul sito di Apple, su YouTube, tramite l’app Apple TV e l’app Apple Developer. La diretta streaming sui vari canali partirà alle ore 19 (fuso orario italiano) di oggi, lunedì 10 giugno 2024.