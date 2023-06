WWDC 2023, le immagini dei droni sopra l'Apple Park svelano l'area demo del visore Realty Pro

La preparazione per il WWDC 2023 di Apple è in pieno svolgimento, e le ultime immagini acquisite da un drone dell’Apple Park offrono uno sguardo esclusivo a due nuove caratteristiche che arricchiranno l’esperienza dei partecipanti. Secondo quanto riferito, Apple ha dedicato un’area demo speciale al suo prossimo visore Reality Pro, e ha creato una visualizzazione ombreggiata per il keynote, garantendo un ambiente confortevole per gli spettatori.

Le riprese dall’alto dell’Apple Park svelano le due nuove strutture per la WWDC 2023

Le immagini aeree catturate dal drone mostrano chiaramente la nuova struttura nel campus di Apple Park. Questa grande struttura è stata costruita appositamente per offrire demo del visore Reality Pro, segnalando l’impegno di Apple nel campo della realtà aumentata e virtuale. Situata vicino al centro fitness dei dipendenti, sul lato nord-ovest del campus, questa area demo rappresenta una delle novità più attese dell’evento.

Oltre all’area demo del visore, le immagini dei droni mostrano anche l’area del keynote, posizionata sul lato opposto del campus verso l’Apple Park Visitor Center. La caratteristica più evidente è l’ombreggiatura che copre l’intera area del keynote. A differenza dell’anno scorso, dove il sole poteva creare fastidi agli spettatori, l’ombreggiatura assicura un ambiente confortevole per tutti i presenti. Questo è particolarmente importante, considerando che il keynote di solito ha una durata di circa due ore, consentendo ai partecipanti di godersi la presentazione senza essere disturbati dalla luce diretta del sole.

Mentre i dettagli sul visore Reality Pro rimangono ancora avvolti nel mistero, la presenza di un’area demo dedicata a questo dispositivo suggerisce che Apple stia puntando sempre più sulla realtà virtuale e aumentata come futura direzione tecnologica. Il WWDC 2023 potrebbe essere l’occasione perfetta per svelare ulteriori informazioni e offrire un’anteprima delle incredibili potenzialità del visore.

Non solo il visore Reality Pro, ma l’evento del WWDC è atteso anche per le innovazioni che Apple presenterà nei suoi sistemi operativi, tra cui iOS 17, nonché per il lancio dell’attesissimo Apple AR Dispositivo auricolare/VR,che esegue “xrOS”. Tutti gli occhi sono puntati su Cupertino mentre gli sviluppatori, gli appassionati di tecnologia e gli addetti ai lavori si preparano a scoprire le ultime creazioni di Apple.