Chiamata Wi-Fi quando manca la rete cellulare: Come funziona su iPhone

Wi-Fi Calling è la nuova funzionalità introdotta da Wind e Tim che permette di effettuare e ricevere chiamate anche in assenza di segnale mobile, sfruttando la potenza della rete WiFi. Si tratta di una feature tanto geniale quanto gratuita, che purtroppo ha dei limiti di compatibilità. Ecco cosa c’è da sapere e come funziona su iPhone.

WiFi Calling: cos’è

Il wifi-calling è una tecnologia che permette di effettuare e ricevere chiamate vocali tramite una connessione wifi, senza bisogno di una rete cellulare. Questo significa che si può telefonare anche in zone dove la copertura mobile è scarsa o assente, purché ci sia una rete wifi disponibile. Per usare il wifi-calling, bisogna avere uno smartphone abilitato al servizio e un operatore che lo supporti.

I vantaggi del wifi calling sono:

Una qualità maggiore delle chiamate, grazie alla maggiore larghezza di banda della rete wifi rispetto alla rete cellulare.

Una maggiore durata della batteria, poiché il telefono non deve cercare continuamente il segnale della rete cellulare.

La possibilità di chiamare i servizi di emergenza anche in caso di assenza di rete cellulare, usando il numero di emergenza europeo 112.

Servizio gratuito e senza costi aggiuntivi.

Continui a chiamare e ricevere telefonate alle condizioni della tua offerta, disponibile sia per i nuovi che per i già clienti.

Servono App?

L’altra buona notizia è che non servono applicazioni né è necessario scaricare memorizzare nuove password. Se la rete mobile non è disponibile, perché magari ti trovi in un seminterrato, in un capannone o in un edifici con mura spesse, è presente una connessione internet del tuo gestore e ricevi le chiamate senza problemi.

La Fregatura

Per ora WiFi Calling è disponibile solo per Tim e WindTre e non è necessario sottoscrivere una specifica offerta.

Voce WiFi si attiva automaticamente per vecchi e nuovi utenti, purché al piano mobile corrisponda anche un’offerta su fisso del medesimo operatore operatore.

Insomma, gli operatori hanno limitato una funzionalità che poteva rivelarsi il canonico uovo di Colombo per vendere qualche abbonamento in più. E così facendo, però, hanno tagliato le gambe al servizio.

Smartphone Compatibili

Sebbene tecnicamente Apple supporti WiFi-Calling almeno da iPhone 5s, al momento l’elenco degli smartphone compatibili indica solo Samsung, Oppo e Xiaomi più recenti (aggiorneremo il post quando sarà possibile anche su iPhone):

Samsung Galaxy A22

Samsung Galaxy A32

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy M22

Samsung Galaxy M23 5G

Samsung Galaxy Note10 Lite

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20 Plus 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21 Plus

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21 FE (new)

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22 Plus

Samsung Galaxy S22Ultra

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 Plus

Samsung Galaxy XCover Pro

Samsung Galaxy S23Ultra

Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Samsung Galaxy Z Flip4 5G

Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Samsung Galaxy Z Fold4 5G

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12t

Xiaomi 12 Lite

Oppo A17

Voce WiFi sarà attivato progressivamente per tutti gli utenti a partire sugli smartphone compatibili. Al momento dell’attivazione di TIM Voce-Wifi e WindTRE Wi-Fi Calling si riceve un SMS per abilitare il servizio e da quel momento in poi basta essere collegato alla WiFi TIM o WindTre più vicina (anche pubblica) per chiamare e ricevere anche in assenza di segnale.

