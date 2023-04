WhatsApp: stesso numero su più telefoni (fino a 4)

Miracolo. Con un ritardo oramai cronico, Meta ha finalmente colmato un’altra delle lacune della sua piattaforma di messaggistica. Da oggi è possibile avere su WhatsApp lo stesso numero su due dispositivi, fino a un massimo di quattro. Ecco come funziona e cosa c’è da fare.

Il sogno di avere lo stesso account WhatsApp su più dispositivi sta finalmente per diventare realtà. Una delle feature più attese (e che altre piattaforme possiedono da sempre, tipo Telegram) sta per debuttare sui vostri iPhone. Con l’ultimo aggiornamento dell’app, gli utenti di WhatsApp potranno collegare più smartphone (e tablet) al medesimo account. Lo ha annunciato il team di sviluppo in un post pubblicato nelle scorse ore in cui si legge:

Con questa funzione, molto richiesta dagli utenti, puoi collegare il tuo telefono come uno dei quattro dispositivi aggiuntivi, esattamente come quando ti colleghi a WhatsApp su browser web, tablet e computer. Ogni telefono collegato si connette a WhatsApp in modo indipendente, garantendo la crittografia end-to-end su tutti i messaggi personali, i media e le chiamate. Inoltre, se il tuo dispositivo principale rimane inattivo per un lungo periodo, il tuo account viene automaticamente disconnesso da tutti i dispositivi supplementari.

Collegare lo stesso numero WhatsApp a due o più dispositivi sarà perfino più facile di adesso. L’aggiornamento infatti introduce una nuova modalità di abbinamento account, più semplice e intuitiva. Niente codici QR: sarà sufficiente che gli utenti inseriscano il loro numero di telefono su WhatsApp Web per ricevere un codice monouso. Una volta inserito il codice sul nuovo dispositivo, siete a posto.

Collegare WhatsApp su Più Telefoni

Già oggi era di fatto possibile sfruttare lo stesso account WhatsApp su più dispositivi già dal 2021, grazie alle app Desktop o via browser, ma si tratta di escamotages macchinosi e francamente poco funzionali.

Per aggiungere il medesimo account WhatsApp su un ulteriore dispositivo, è sufficiente effettuare una nuova installazione dell’app sul telefono in cui si vuole avere una copia dell’account già esistente, e aver effettuato il backup dei dati su quello originale. Dopodiché basterà immettere il numero e seguire la procedura guidata come al solito. Tutto qua.

È possibile utilizzare lo stesso account WhatsApp su un massimo di quattro telefoni, ma per riuscirci dovrete prima scaricare la nuova versione dell’app che è in rilascio globale e che arriverà nel corso dei prossimi giorni su App Store. Quella di avere lo stesso account WhatsApp su più dispositivi era il sogno segreto di molti utenti della popolare applicazione di messaggistica istantanea, e presto sarà una realtà per tutti

