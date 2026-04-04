WhatsApp, modifica subito questa impostazione per evitare che il tuo telefono venga hackerato

Roberto Arciola
Pubblicato il 4 apr 2026
WhatsApp, modifica subito questa impostazione per evitare che il tuo telefono venga hackerato

WhatsApp è uno degli strumenti di messaggistica più popolari al mondo, ma come ogni piattaforma digitale, presenta delle vulnerabilità.

Una delle minacce più rilevanti riguarda le chat di gruppo, che, se non configurate correttamente, possono diventare veicoli per attacchi informatici.

Un aspetto della sicurezza di WhatsApp che spesso viene ignorato riguarda le impostazioni predefinite della piattaforma. Se non configurate correttamente, queste possono esporre gli utenti a rischi inaspettati, in particolare nelle chat di gruppo. Chiunque abbia il nostro numero di telefono può infatti aggiungerci a un gruppo, rendendo immediatamente visibile il nostro numero, la nostra foto del profilo e altre informazioni personali a persone che non conosciamo.

Non si tratta di una semplice seccatura. Rivelare queste informazioni a sconosciuti può portare a spam, truffe e, in alcuni casi, a veri e propri attacchi mirati. Gli esperti di sicurezza avvertono che anche un singolo contatto familiare può, involontariamente, aggiungerci a un gruppo, creando così un ambiente vulnerabile agli attacchi informatici.

Come funziona un attacco

Secondo gli esperti di Google Project Zero e Malwarebytes, un malintenzionato potrebbe facilmente sfruttare questa vulnerabilità. Il processo è semplice: basta che un hacker possieda il numero di telefono della vittima, crei un gruppo su WhatsApp e vi aggiunga. Il problema principale è che le impostazioni predefinite consentono il download automatico dei file multimediali nelle chat di gruppo. Questo significa che un file dannoso inviato in un gruppo può essere scaricato automaticamente sul dispositivo dell’utente, senza il suo consenso e, spesso, senza che se ne accorga.

Messaggio tradotto su WhatsApp

La risposta di WhatsApp e le precauzioni da adottare – Melablog.it

Meta, la società proprietaria di WhatsApp, ha già corretto questa vulnerabilità nelle versioni più recenti dell’app. Tuttavia, gli esperti di sicurezza consigliano di seguire due semplici accorgimenti per migliorare ulteriormente la propria protezione:

  1. Limita chi può aggiungerti ai gruppi: Imposta questa opzione su “Solo i contatti salvati”. In questo modo, solo le persone che hai già nel tuo elenco di contatti potranno aggiungerti ai gruppi.
  2. Disattiva il download automatico dei file multimediali: Questa impostazione impedisce al tuo dispositivo di scaricare automaticamente file multimediali da gruppi a cui sei stato aggiunto, proteggendoti da eventuali file dannosi.

L’importanza degli aggiornamenti

Moltissimi utenti, purtroppo, ritardano l’aggiornamento di WhatsApp per paura di cambiare qualcosa nelle impostazioni o per mancanza di spazio sui dispositivi. Questo è un errore grave, in quanto non aggiornare l’applicazione potrebbe lasciare il proprio dispositivo vulnerabile agli attacchi. È fondamentale mantenere sempre aggiornato il software per beneficiare delle ultime patch di sicurezza.

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