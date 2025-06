WhatsApp interrompe il supporto a iOS 15.1 e Android 5.0 dal 2025

WhatsApp si prepara a dire addio ai dispositivi più datati, una decisione che potrebbe segnare un importante cambiamento per milioni di utenti in tutto il mondo. A partire dal 1° luglio 2025, l’app di messaggistica interromperà il supporto per gli smartphone con sistemi operativi inferiori a iOS 15.1 e Android 5.0. Questa scelta, annunciata da Meta, mira a garantire una maggiore sicurezza e una migliore efficienza nell’utilizzo dell’applicazione.

Secondo quanto dichiarato da Meta, la revisione periodica dei sistemi operativi supportati è una prassi indispensabile per mantenere elevati standard di protezione. I dispositivi più obsoleti, infatti, non ricevono aggiornamenti di sicurezza essenziali, rendendoli vulnerabili e meno performanti. “Rivediamo periodicamente quali sistemi operativi supportiamo ed eseguiamo gli aggiornamenti necessari”, ha spiegato l’azienda. Di conseguenza, i dispositivi interessati non solo perderanno l’accesso alle nuove funzionalità, ma potrebbero anche non essere più in grado di utilizzare l’applicazione in modo corretto.

La lista degli smartphone non supportati include modelli un tempo molto diffusi, come il Samsung Galaxy S5, LG G3, Sony Xperia Z2 e Motorola Moto G di prima generazione per Android, oltre agli iPhone 5, 5c e 6 per iOS. Questo cambiamento riflette una tendenza consolidata nel settore tecnologico, dove il compromesso tra innovazione e retrocompatibilità pende sempre più verso la prima.

Per gli utenti, le opzioni per continuare a utilizzare WhatsApp sono due: aggiornare il sistema operativo, se il dispositivo lo consente, oppure acquistare uno smartphone più recente compatibile con versioni superiori a iOS 15.1 o Android 5.0. Tuttavia, questa transizione potrebbe rappresentare una sfida significativa, soprattutto in aree geografiche dove l’accesso a dispositivi di ultima generazione è limitato.

Nonostante i disagi, questa decisione potrebbe spingere molti utenti verso un aggiornamento tecnologico che offre vantaggi tangibili in termini di sicurezza e funzionalità. Gli aggiornamenti di sicurezza, infatti, sono cruciali per proteggere i dati personali e garantire un’esperienza utente ottimale. Inoltre, l’acquisto di nuovi dispositivi potrebbe stimolare l’adozione di tecnologie più avanzate, come la crittografia end-to-end migliorata e le funzionalità di messaggistica multimediale avanzata.

Meta sottolinea che questa mossa è in linea con la sua visione strategica di offrire un servizio più sicuro e performante. Gli utenti che scelgono di aggiornare i loro dispositivi potranno beneficiare di tutte le innovazioni e gli aggiornamenti WhatsApp, tra cui funzionalità di messaggistica avanzata e maggiore integrazione con altre piattaforme digitali.