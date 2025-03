Waze per iOS abbandona Google Assistant: arriva Gemini?

Waze, l’app di navigazione satellitare di proprietà di Google, ha annunciato la rimozione definitiva dell’integrazione con Google Assistant dalla versione iOS dell’app. La decisione, comunicata attraverso i forum ufficiali, arriva dopo oltre un anno di malfunzionamenti che hanno generato non pochi disagi agli utenti. Un portavoce di Waze ha dichiarato: “Questa funzionalità non ha funzionato come previsto per oltre un anno e ci scusiamo sinceramente per il disagio prolungato.”

Il team di sviluppo ha optato per un approccio radicale: eliminare una funzionalità difettosa e concentrarsi su una soluzione vocale migliorata. Questo cambio di strategia, tuttavia, non impatta gli utenti Android, che continueranno a beneficiare di un’assistenza vocale funzionante. Per gli utenti Apple, invece, il supporto vocale resta sospeso, aprendo potenzialmente la strada all’adozione di app alternative per la navigazione.

Si ipotizza che la futura soluzione vocale possa essere collegata a Gemini, il nuovo sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Google. Questo progetto rappresenta un passo significativo nella strategia aziendale, che mira a implementare tecnologie AI avanzate per interazioni più naturali e funzionalità potenziate. Sebbene Waze non abbia fornito dettagli ufficiali, il riferimento a una “soluzione migliorata” suggerisce un’evoluzione verso sistemi più performanti.

Le difficoltà tecniche che hanno compromesso l’integrazione con iOS rimangono un mistero. Si sospetta che ostacoli significativi, come incompatibilità con l’ecosistema Apple o vincoli tecnici della piattaforma, abbiano reso irrisolvibili i problemi riscontrati. La decisione di rimuovere la funzionalità potrebbe essere interpretata come un’ammissione di queste complessità.

Nel frattempo, gli utenti iOS dovranno adattarsi a utilizzare Waze senza supporto vocale, un cambiamento significativo per chi è abituato alla navigazione vocale hands-free. Tuttavia, l’annuncio di una futura innovazione mantiene alta l’attenzione degli appassionati di Waze, che attendono con curiosità di scoprire le nuove funzionalità promesse.