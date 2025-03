Volvo integra Apple Car Keys sui modelli EX90 ed EX30

Volvo compie un passo decisivo verso l’innovazione tecnologica con l’integrazione delle Apple Car Keys nei suoi nuovi SUV elettrici, i modelli EX90 ed EX30. Questa novità consente agli utenti di sbloccare e avviare il veicolo utilizzando un iPhone o un Apple Watch attraverso l’app Wallet, eliminando così la necessità delle chiavi fisiche tradizionali.

Grazie alla tecnologia NFC, l’accesso al veicolo diventa intuitivo e sicuro: basta avvicinare il dispositivo al lettore NFC del SUV, scegliendo tra due modalità di autenticazione. La modalità con Face ID garantisce un ulteriore livello di sicurezza, mentre la modalità Express consente un accesso rapido e immediato. Per semplificare la configurazione, Volvo ha pubblicato istruzioni dettagliate sul proprio sito web, assicurando un’esperienza utente ottimale.

Questa funzionalità rappresenta un significativo vantaggio competitivo per Volvo, posizionandola al pari di marchi prestigiosi come BMW e Audi, già utilizzatori della tecnologia Apple Car Keys. L’aggiornamento software è disponibile per due modelli chiave della gamma elettrica: il lussuoso EX90, con un’autonomia di 310 miglia grazie alla batteria da 111 kWh, e l’EX30, il SUV compatto ed economico con un prezzo di partenza di circa 36.000 euro in Europa.

Questa innovazione non solo rafforza l’impegno di Volvo verso la sostenibilità e l’elettrificazione, ma mira anche a soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più orientato verso soluzioni digitali e all’avanguardia. Con questa integrazione, Volvo conferma la sua visione futuristica e il suo impegno a ridefinire l’esperienza di guida, rendendo i suoi veicoli sempre più connessi e accessibili.