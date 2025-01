Velocità estrema e massima protezione: scopri l'SSD Samsung 1TB (-35%)

Samsung è un’azienda che riesce ad offrire sempre il top della qualità in ogni settore e in ogni fascia di mercato e oggi, su Amazon, il suo SSD da 1TB viene messo in promozione con uno sconto del 35% per un costo totale e finale di 109,99€.

SSD Samsung da 1TB: ecco tutte le specifiche tecniche

L’SSD Samsung portatile da 1TB è la soluzione perfetta per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità in un formato compatto. Con una velocità di lettura/scrittura sequenziali fino a 1.050/1.000 MB/s, questo drive permette operazioni di editing istantaneo direttamente dal dispositivo, rendendolo ideale per chi lavora con file di grandi dimensioni.

Compatibile con iPhone, Mac, videocamere, Windows, PS5, Xbox, smartphone e tablet, il T7 Shield è versatile e si adatta a qualsiasi dispositivo, permettendoti di accedere ai tuoi dati ovunque e in qualsiasi momento. Disponibile con fino a 4 TB di spazio, offre ampio spazio di archiviazione per tutti i tuoi file, documenti, foto, video e giochi.

Con la certificazione IP65, l’SSD è progettato per resistere a polvere, acqua e cadute fino a 3 metri di altezza, garantendo che i tuoi dati siano al sicuro in qualsiasi condizione. La scocca in gomma high-tech e il sistema di gestione del calore Dynamic Thermal Guard assicurano che le prestazioni rimangano costanti, anche durante l’elaborazione dei progetti più complessi, mantenendo il dispositivo fresco e protetto.

Perfetto per chi ha bisogno di un’archiviazione sicura e ultra-veloce, il T7 Shield è ideale per utenti professionisti e appassionati di tecnologia, offrendo prestazioni senza compromessi e resistenza in qualsiasi situazione.

Oggi, su Amazon, l'SSD Samsung da 1TB viene messo in promozione

