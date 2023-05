Una Smart TV completamente GRATIS: sta per arrivare sul mercato

Telly, una società statunitense, ha introdotto una proposta insolita: offrire una Smart TV completamente gratuita agli utenti disposti a visualizzare costantemente annunci pubblicitari. Questa iniziativa offre la possibilità di accedere a una TV 4K da 55 pollici, dotata di uno schermo secondario ad hoc, che può essere ricevuta direttamente a casa senza alcun costo. Tuttavia, l’utente dovrà accettare di scambiare il prodotto con la visualizzazione di annunci promozionali e condividere una buona quantità di dati.

Telly lancia un’iniziativa innovativa: una Smart TV gratuita in cambio di pubblicità

Le pubblicità rappresentano un’alternativa per evitare di pagare per determinati servizi, come alcune emittenti private, giornali e riviste nel settore della free press, nonché alcune famose applicazioni come Spotify nella loro modalità gratuita. Telly sta ora offrendo un passo avanti, offrendo agli utenti una moderna Smart TV da 55 pollici con risoluzione 4K e funzionalità smart. Le pubblicità non verranno visualizzate sullo schermo principale, ma su un display secondario posizionato sotto la soundbar.

Questo schermo secondario sarà utilizzato anche per mostrare altre informazioni utili, come risultati sportivi, andamenti di mercato o previsioni meteo. Inoltre, il pacchetto include un set di microfoni e una videocamera per assistenti vocali, videochiamate e applicazioni di fitness casalinghe. Naturalmente, l’utente dovrà condividere i propri dati personali, registrarsi a servizi e interagire con app e servizi, rappresentando così un altro prezzo da pagare per ottenere la TV gratuitamente.

La TV offre 3 ingressi HDMI e 3 porte USB per collegare dispositivi esterni come decoder, console o accessori. È inoltre dotata di connettività Wi-Fi e Bluetooth. Il sistema operativo preinstallato è TellyOs, ma viene fornito anche un dongle Android 4K per poter utilizzare varie app di streaming come Netflix, Prime Video e altro ancora. Il valore totale del dispositivo è di circa 1000 euro e i cittadini statunitensi possono inviare la loro richiesta sul sito ufficiale di Telly, sperando di essere tra i primi 500.000 a ricevere la TV gratuitamente. Resta da vedere se qualche operatore europeo proverà a proporre lo stesso sistema in futuro.

Per adesso l’iniziativa è riservata al mercato americano, non è pervisto – ad oggi – l’arrivo del prodotto sui mercati europei.