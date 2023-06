Un uomo si dichiara colpevole, deviata una spedizione Apple da 2 milioni di dollari

Un uomo di Nashua, nel New Hampshire, di nome Guangwei “William” Wu, si è dichiarato colpevole di aver trasportato illegalmente una spedizione di prodotti Apple rubati dal valore di 2 milioni di dollari. Questa notizia è stata annunciata dall’ufficio del procuratore distrettuale degli Stati Uniti nel New Hampshire. Wu ha accettato una tangente di oltre 700.000 dollari e si è dichiarato colpevole di “trasporto interstatale di beni rubati”.

Un uomo del New Hampshire si dichiara colpevole di aver deviato una spedizione da 2 milioni di dollari di prodotti Apple per corruzione

Wu era proprietario e gestore di una società di trasbordo chiamata Hai Xing Qiao nel New Hampshire. Lo scorso autunno, la sua azienda è stata incaricata di spedire una spedizione di prodotti Apple del valore di 2 milioni di dollari a Hong Kong per conto di una vittima. Tuttavia, in un’operazione corrotta, un’altra società con sede a Hong Kong chiamata Yongfu Huo ha pagato una tangente di 700.000 dollari a Hai Xing Qiao per dirottare la spedizione dei prodotti invece che alla vittima. Wu ha accettato la tangente offerta. Fondamentalmente, Yongfu Huo ha pagato 700.000 dollari per ottenere una spedizione di prodotti Apple del valore di oltre 2 milioni di dollari, tra cui MacBook, iPad, iPhone e Apple Watch.

Nel tentativo di nascondere il suo coinvolgimento, Wu ha cercato di depistare le autorità affermando che i prodotti Apple erano stati sequestrati dalle forze dell’ordine. La sua azienda ha inviato alla vittima un falso documento di “Disclaimer of Ownership” (dichiarazione di non possesso), presumibilmente emesso dal servizio di ispezione postale degli Stati Uniti, con la firma falsa di un agente federale.

Secondo l’accusa, Wu rischia una condanna fino a 10 anni di carcere, 3 anni di libertà vigilata, una multa di 250.000 dollari e l’obbligo di restituire i soldi ottenuti illegalmente. La sentenza sarà decisa da un giudice del tribunale distrettuale federale, che si baserà sulle linee guida e sulle leggi statunitensi che disciplinano le pene in casi di reati penali. Come parte dell’accordo, l’imputato sta restituendo 2 milioni di dollari alla vittima.

Questa vicenda mette in luce l’importanza di combattere la corruzione e la frode commerciale, che hanno un impatto negativo sulle imprese e sull’economia. Le autorità si impegnano a perseguire coloro che cercano di trarre vantaggio da attività illegali, garantendo così la giustizia e la tutela degli interessi delle vittime coinvolte.