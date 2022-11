Un iPhone ogni anno: Apple non perde valore così?

Se ogni anno Apple lancia un nuovo modello di iPhone, ci chiede un lettore, ciò non porta ad una diluizione del marchio e -in ultima istanza- ad una perdita di valore? La domanda in realtà non tiene conto di alcune considerazioni importanti.

Prima di tutto partiamo da un importante assunto. Apple rilascia un nuovo modello di iPhone all’ anno da quando ha introdotto la prima generazione nel lontano 2007; semmai, gli utenti si lagnano che vorrebbero novità con maggiore frequenza, ma non è questo il punto.

I clienti della mela non acquistano un iPhone nuovo ogni anno; mediamente lo fanno ogni 4 o 5, sempreché non provengano da Android, quindi dal punto di vista del tasso di sostituzione non cambia nulla che Apple rilasci uno o cinque nuovi modelli l’anno.

Il valore di Apple non è dato tanto dalla rapidità con cui rilascia nuovi modelli dei suoi prodotti; sul piatto ci sono moltissime variabili che contribuiscono a determinare questo indicatore. E la più importante è quanti soldi fanno, e dunque per estensione quanti pensano di poterne guadagnare in futuro gli investitori.

Ed è vero che iPhone costituisce il principale driver di ricavi di Cupertino, ma questo è tutt’altro che positivo. L’eccessiva dipendenza da un unico prodotto è motivo di ansia per investitori e addetti ai lavori perché qualsiasi evento avverso colpisca iPhone -tipo una pandemia, o un nuovo prodotto concorrente più avanzato- avrà pesanti ripercussioni sul fatturato. Ecco perché Apple sta tentando di diversificare e puntare sui servizi (cioè sui millemila abbonamenti aggiuntivi).

Infine, più o meno nello stesso periodo in cui le vendite di iPhone erano stabili, le azioni di Apple sono cresciute oltre i 1 trilione di dollari, per raggiungere e sfondare i 3 trilioni di dollari di valore. Dunque no, tirar fuori un iPhone all’anno non è affatto deleterio per il marchio. Anzi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.