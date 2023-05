iOS 17 è bellissimo in questo concept con personalizzazioni avanzate [VIDEO]

Apple sta per svelare il nuovo iOS 17, che porterà una serie di nuove funzionalità agli utenti di iPhone. Le voci che circolano da tempo hanno suggerito diverse possibili novità, come i testi di Apple Music sulla schermata di blocco e un Centro di controllo ridisegnato. Ora, un affascinante concept creato dal designer Nicholas Ghigo ci offre una visione di come potrebbero apparire queste caratteristiche in azione.

Secondo le indiscrezioni, iOS 17 offrirà maggiori opzioni di personalizzazione per la schermata di blocco. Un leaker ha rivelato che Apple ha lavorato su nuovi stili di carattere e sfondi, oltre a testi in tempo reale per le canzoni di Apple Music, tutto senza la necessità di sbloccare il telefono. Il concept di Ghigo mostra proprio questo, immaginando testi delle canzoni in tempo reale sulla schermata di blocco, insieme a scorciatoie personalizzabili e nuove icone di sistema.

Bloomberg ha riportato in precedenza che Apple avrebbe apportato “importanti modifiche” al Centro di controllo di iOS 17. Il design attuale è stato introdotto con iOS 11 e non ha subito cambiamenti significativi da allora. Gli utenti possono scorrere verso il basso dall’alto a destra dello schermo per accedere rapidamente a varie impostazioni e controlli. Mentre non sono disponibili dettagli specifici sulle modifiche previste, il concept di Ghigo immagina un aspetto rinnovato del Centro di controllo, con controlli personalizzati per una maggiore flessibilità.

Il concept di Ghigo offre anche alcune caratteristiche aggiuntive che non sono state menzionate nelle voci precedenti. Queste includono un’opzione per bloccare qualsiasi app con Face ID e una cronologia all’interno dell’app Calcolatrice. Si tratta di idee interessanti che potrebbero arricchire l’esperienza utente su iOS 17.

Oltre alle caratteristiche citate, iOS 17 dovrebbe presentare app rinnovate come Wallet e Health, una visualizzazione a griglia per una facile navigazione tra gli sfondi sulla schermata di blocco e persino un’app di journaling creata da Apple stessa. Inoltre, c’è l’indicazione che iOS 17 potrebbe supportare l’installazione di app di terze parti al di fuori dell’App Store, un’opzione attesa da molti utenti, soprattutto nell’Unione Europea.

Tutti questi dettagli e altre importanti novità saranno ufficialmente svelati all’evento di apertura del WWDC 2023, in programma per il 5 giugno alle 10:00 PDT. Gli appassionati di Apple e gli utenti di iPhone non vedono l’ora di scoprire le innovazioni che iOS 17 porterà alle loro esperienze quotidiane. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti e dettagli su queste entusiasmanti novità software.