Tim Cook rivela che Apple sta lavorando alla sua IA da anni

In una recente intervista con Reuters, Tim Cook, CEO di Apple, ha svelato che l’azienda ha svolto ricerche “per anni” nel campo dell’intelligenza artificiale generativa (IA generativa). Questa rivelazione segue l’annuncio degli utili di Apple (AAPL) per il terzo trimestre del 2023, e segna un cambiamento nel tono di Cook, che in precedenza ha evitato di commentare specificamente l’IA generativa.

Tim Cook parla dell’investimento nell’Intelligenza Artificiale Generativa

Fino ad ora, Cook ha generalmente concentrato i suoi commenti sull’intelligenza artificiale più in generale e sulla tecnologia di apprendimento automatico (ML), lodando il potenziale dell’IA ma allo stesso tempo sottolineando che ci sono “problemi da risolvere“. Nell’intervista recente, ha espresso l’interesse di Apple nel trovare modi per integrare tecnologie di IA, tra cui l’IA generativa, nei propri prodotti in modo che possano “arricchire la vita delle persone”.

“Da anni conduciamo ricerche su un’ampia gamma di tecnologie di intelligenza artificiale, inclusa l’IA generativa. Continueremo a investire, innovare e promuovere responsabilmente i nostri prodotti con queste tecnologie per aiutare ad arricchire la vita delle persone”. ha dichiarato Cook.

Il CEO di Apple ha inoltre sottolineato il massiccio investimento dell’azienda in questo campo, un fatto evidente dall’aumento della spesa per ricerca e sviluppo. Secondo quanto riferito da Reuters, tale spesa è cresciuta fino a 22,61 miliardi di dollari durante il terzo trimestre del 2023, registrando un aumento di 3,12 miliardi di dollari rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Parlando con CNBC, Cook ha sottolineato l’importanza che l’IA e l’apprendimento automatico rivestono per l’azienda, affermando che queste tecnologie sono “incorporate praticamente in ogni prodotto che costruiamo”.

Bloomberg ha recentemente riferito che Apple sta testando internamente un chatbot AI generativo, spesso citato come AppleGPT. Si dice che Apple “punta a fare un annuncio significativo relativo all’IA il prossimo anno“, anche se non è ancora chiaro quale possa essere l’oggetto di tale annuncio.

Queste dichiarazioni suggeriscono che Apple sta facendo passi avanti significativi nel campo dell’IA generativa, un settore che promette di rivoluzionare l’interazione uomo-macchina. Con una così grande spinta verso la ricerca e lo sviluppo in questo campo, sembra che Apple abbia in serbo grandi piani per l’IA nel prossimo futuro.