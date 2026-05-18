TikTok non paga solo i creator ma anche chi guarda i video: devi abilitare la funzione così

TikTok ha un programma che remunera gli utenti comuni — non i creator, non chi produce contenuti — semplicemente per guardare video.

Non è una funzione attiva di default, e non è disponibile ovunque. Si chiama TikTok Lite, ed è una versione ridotta dell’app pensata originariamente per dispositivi con poca memoria o connessioni lente, disponibile su Android in mercati selezionati.

Dentro questa versione esiste una sezione chiamata Rewards. Funziona così: l’utente completa una serie di attività — guardare video, invitare amici, portare a termine task giornalieri — e accumula una valuta virtuale interna. Quella valuta si converte poi in buoni spendibili su PayPal o Amazon. I valori in gioco sono bassi, difficilmente comparabili a qualsiasi forma di reddito. Ma il meccanismo esiste, è reale e non richiede di diventare creator né di avere follower.

Come guadagnare su TikTok guardando video

Il punto di accesso è la sezione Rewards nell’app TikTok Lite: senza scaricare quella versione specifica, la funzione non è raggiungibile dall’app standard. Questo crea una confusione frequente tra chi cerca informazioni online e si imbatte invece in una galassia di contenuti che promettono guadagni molto più alti.

Qui entra in gioco il lato più opaco della questione. Molti video che circolano su TikTok — e su altre piattaforme — mostrano guadagni di decine o centinaia di euro al giorno semplicemente scorrendo la home. Questi contenuti non descrivono TikTok Lite: reindirizzano verso siti terzi come Freecash, piattaforme che raccolgono dati degli utenti attraverso sondaggi, installazione di app e attività simili. Il collegamento con TikTok è puramente pubblicitario. Malwarebytes ha documentato come questi annunci sfruttino l’associazione col brand TikTok per aumentare la credibilità di offerte che con l’app non hanno nulla a che fare.

Un dettaglio che emerge dall’analisi del fenomeno: le truffe più efficaci non sono quelle che promettono cifre assurde, ma quelle che usano numeri plausibili — pochi euro al giorno, abbastanza da sembrare credibili, abbastanza da giustificare la cessione di dati personali o l’installazione di applicazioni non verificate.

TikTok Lite, nel frattempo, ha avuto una storia regolamentare complicata in Europa. Nel 2024 la Commissione Europea aveva avviato un’indagine sul programma Rewards proprio per verificare se il meccanismo di accumulo punti potesse indurre comportamenti compulsivi, in particolare nei minori. L’app era stata temporaneamente sospesa nell’Unione Europea prima di riprendere la distribuzione con alcune modifiche.

La disponibilità geografica rimane il filtro principale: chi si trova in Italia può verificare la presenza di TikTok Lite sullo store Android, ma l’accesso al programma Rewards non è garantito in tutti i mercati né in tutte le fasce d’età. La piattaforma non comunica in modo trasparente l’elenco aggiornato dei paesi abilitati.

Quanto si guadagna concretamente non è dato sapere in anticipo: i tassi di conversione tra punti e valore reale variano e non vengono pubblicati in modo standardizzato.