Threads, la rivale di Twitter ha già 10milioni di utenti in sole 10 ore

Threads, la nuova app per social media di Meta, ha registrato un grande successo nel giorno del suo lancio, con oltre 10 milioni di iscrizioni al servizio in meno di dieci ore. Gran parte di questa popolarità è dovuta all’integrazione con Instagram, che ha reso l’iscrizione a Threads estremamente semplice per gli utenti di Instagram.

Threads è già inarrestabile, 10 milioni di utenti in sole dieci ore

Dopo aver scaricato l’app dall’App Store, gli utenti di Instagram possono iscriversi a Threads con un solo tocco, utilizzando lo stesso nome utente. Inoltre, sul proprio profilo Instagram viene visualizzato un badge Threads, che indica la presenza dell’utente su entrambe le piattaforme.

Il lancio di Threads è stato molto tempestivo, soprattutto considerando il caos che si sta verificando su Twitter. L’app è stata posizionata come un prodotto di Instagram, dissociandola dalle problematiche legate a Facebook. Grazie a ciò, molti utenti sono stati incentivati ad utilizzare il servizio, poiché l’onboarding è semplice e intuitivo, a differenza di altre piattaforme come Mastodon, che possono risultare più complesse per gli utenti.

Oltre alla popolarità tra gli utenti, Threads ha anche attirato l’attenzione di celebrità e marchi noti. Già nel primo giorno, celebrità come Shakira e aziende come Netflix erano presenti su Threads, evitando così il problema di una nuova app che sembra “vuota”.

Nonostante il successo iniziale, resta da vedere come Threads verrà accolto dagli utenti nelle prossime settimane e mesi. Ci sono alcune richieste comuni, come l’aggiunta di un’opzione per visualizzare i thread in ordine cronologico e l’accesso a Threads da piattaforme desktop, come il browser web o un’app nativa per Mac.

Instagram ha anche promesso che Threads si unirà al ‘fediverse’ in futuro. Ciò significa che l’app sarà compatibile con il protocollo ActivityPub utilizzato da Mastodon, consentendo alle persone di seguirsi reciprocamente attraverso diverse reti sociali e di migrare facilmente i propri dati, se lo desiderano.

Il lancio di Threads è stato un successo grazie alla sua integrazione con Instagram e alla promozione da parte di celebrità e marchi noti. Tuttavia, il vero test per l’app sarà la sua adozione a lungo termine e la risposta degli utenti alle richieste di funzionalità aggiuntive.