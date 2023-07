Elon Musk fissa limiti di lettura su Twitter: come evitare il blocco su Android e iOS

Elon Musk ha recentemente introdotto limiti di lettura per gli utenti di Twitter, generando un’ondata di ricerca di soluzioni tra gli utenti di Android e iOS per evitare le restrizioni imposte. Ogni utente ora può leggere solo un numero prestabilito di tweet, in base al proprio status: una soglia inferiore per gli utenti non verificati e una quantità maggiore per coloro che hanno ottenuto il badge blu a pagamento. Inizialmente, i limiti imposti da Musk sono stati successivamente modificati, a causa di ragioni tecniche.

Gli utenti cercano soluzioni per evitare i limiti di lettura imposti da Elon Musk

Gli utenti di Twitter non hanno tardato a trovare delle contromisure per mantenere il controllo completo del proprio feed di tweet. È emerso sull’app Twitter, proprio nel “territorio” di Musk, l’hashtag TwitterLite, che fa riferimento all’app disponibile per dispositivi Android. Gli utenti che utilizzano questa app sembrano essere in grado di utilizzare il social network senza subire alcuna restrizione.

Twitter Lite, come spiegato dallo stesso social network, è progettato per ridurre l’utilizzo dei dati durante la navigazione su Twitter. In generale, le immagini vengono visualizzate come anteprime e quelle di grandi dimensioni vengono caricate solo su richiesta. Per gli utenti di dispositivi iOS, invece, la comunità suggerisce un’altra soluzione: l’app “Friendly”, che consente di gestire tutte le attività social in un’unica “centrale”.

È importante sottolineare che Musk ha indicato che questi limiti di lettura sono temporanei e che presto verranno aumentati. Tuttavia, gli utenti di Twitter hanno espresso preoccupazione riguardo all’effettiva durata di questa temporaneità e hanno cercato soluzioni alternative per continuare a utilizzare il social network senza limitazioni.

Inizialmente, Musk aveva stabilito un limite di 6.000 tweet al giorno per gli utenti verificati, 600 per quelli non verificati e 300 per i nuovi utenti non verificati. Successivamente, ha modificato tali limiti, portandoli a 10.000 tweet al giorno per gli account verificati, 1.000 per gli utenti non verificati e 500 per i nuovi utenti non verificati. Queste restrizioni erano state introdotte per affrontare la questione dello “scraping dei dati” e la manipolazione del sistema.

Musk ha assicurato che i limiti di lettura sarebbero stati aumentati ulteriormente, ma gli utenti di Twitter rimangono in attesa di tali aggiornamenti. Nel frattempo, continuano a cercare soluzioni alternative come TwitterLite per sfruttare appieno il social network senza alcuna restrizione.