Threads introduce un feed dedicato al Fediverse

La piattaforma social Threads, sviluppata da Meta, ha recentemente introdotto una serie di aggiornamenti significativi per integrarsi con il Fediverse, il network decentralizzato che include piattaforme come Mastodon, WordPress e Flipboard.

Una delle novità più rilevanti è l’introduzione di un feed cronologico inverso dedicato esclusivamente ai contenuti provenienti dal Fediverse. Questo feed separato, accessibile tramite la sezione “Following”, permette agli utenti di visualizzare i post degli account federati seguiti in ordine temporale, offrendo un’esperienza di navigazione più intuitiva e focalizzata. Sebbene separato dai feed tradizionali, questo aggiornamento rappresenta un passo avanti rispetto al sistema precedente, dove la scoperta di contenuti federati era limitata e complessa.

Un altro elemento chiave è la nuova funzionalità di ricerca, che consente agli utenti di trovare e seguire account esterni utilizzando il formato completo dell’handle, come ad esempio @username@mastodon.social. Gli account federati sono chiaramente identificabili grazie a un badge dedicato, che li distingue immediatamente come appartenenti a piattaforme esterne. In questo modo, si semplifica notevolmente l’interazione con il Fediverse, eliminando molte delle barriere tecniche che fino ad oggi avevano limitato la connettività tra Threads e altre piattaforme decentralizzate.

Peter Cottle, ingegnere di Meta, ha spiegato che la decisione di mantenere separati i feed tradizionali da quelli del Fediverse è stata presa per affrontare meglio questioni critiche come la moderazione dei contenuti e la gestione delle identità. Questo approccio consente a Meta di bilanciare l’apertura del sistema con la necessità di garantire un ambiente sicuro e ben regolamentato per gli utenti.

Con oltre 275 milioni di utenti attivi mensili, Threads si posiziona come un attore sempre più influente nel panorama social. L’integrazione con il Fediverse, basata sul protocollo ActivityPub, non solo rafforza la sua competitività, ma risponde anche alla crescente domanda di soluzioni decentralizzate che offrono maggiore controllo agli utenti. Questo protocollo, già adottato da piattaforme come Mastodon, è diventato uno standard per la condivisione di contenuti in reti federate, facilitando l’interoperabilità tra diverse applicazioni.

L’apertura di Threads verso il Fediverse potrebbe avere implicazioni significative nel mercato social, soprattutto nella competizione con piattaforme come Mastodon e Bluesky. Offrendo un’esperienza più aperta e diversificata, Meta punta a conquistare utenti alla ricerca di una maggiore personalizzazione e accesso a contenuti di qualità provenienti da una varietà di fonti. Questo sviluppo potrebbe anche stimolare un maggiore interesse verso le piattaforme decentralizzate, accelerando l’adozione di tecnologie come ActivityPub in tutto il settore.