Threads è in arrivo domani, ma non i Europa: ecco l'anteprima

Finalmente è arrivato il momento tanto atteso: l’app Threads per iPhone di Meta sarà ufficialmente lanciata domani. L’app promette di essere una valida alternativa a Twitter e il suo CEO, Mark Zuckerberg, ha già dato il benvenuto agli utenti attraverso un thread sul sito web di Threads.

In arrivo in fretta e furia la nuova app Threads, ma per l’Europa c’è da attendere

Quest’app è stata inizialmente pubblicizzata come una sorta di estensione testuale di Instagram, ma ha guadagnato maggiore attenzione recentemente a causa del bisogno crescente di un’alternativa a Twitter. Meta ha colto l’occasione e ha anticipato il lancio dell’app, inizialmente previsto per fine luglio, per capitalizzare sul desiderio degli utenti di cercare nuove piattaforme di social media.

Sebbene l’anteprima dell’app Threads per iPhone sia stata resa disponibile solo per un gruppo ristretto di utenti selezionati, la pagina web offre già una piccola anticipazione di ciò che è in arrivo. L’interfaccia è minimalista e semplice, come ci si aspetta da un’app testuale. Tuttavia, è importante sottolineare che l’accesso all’app sarà limitato inizialmente a un numero ristretto di persone.

Threads si baserà sulla tua attuale registrazione su Instagram e avrà una piena integrazione con il profilo Instagram delle persone. Tuttavia, l’integrazione con Fediverse, un insieme di piattaforme social decentralizzate, non sarà disponibile al momento del lancio, ma è prevista in futuro.

Purtroppo, l’app Threads non sarà disponibile nell’Unione Europea al momento del lancio. Ciò è dovuto alle preoccupazioni sulla privacy sollevate riguardo alla raccolta di dati da parte di Meta. L’azienda desidera importare i dati personali degli utenti da Instagram per personalizzare gli annunci all’interno dell’app Threads, ma questa pratica non è conforme alle leggi sulla privacy dell’UE.

Secondo il quotidiano Irish Independent, Meta non lancerà l’app inizialmente nell’UE, inclusa l’Irlanda, poiché l’azienda vorrebbe essere in grado di importare dati personali per scopi pubblicitari. Tuttavia, la Commissione irlandese per la protezione dei dati ha dichiarato che il nuovo servizio non verrà implementato nell’UE “a questo punto”.

Nonostante queste limitazioni, l’app Threads sarà lanciata nel Regno Unito, poiché non è più coperto dal GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Ciò significa che gli utenti britannici dovranno affrontare le stesse preoccupazioni sulla privacy degli utenti statunitensi.

Con l’arrivo imminente dell’app Threads per iPhone, gli utenti potranno finalmente sperimentare questa nuova piattaforma di social media e valutarne le funzionalità e l’usabilità.