Mentre Twitter è in crisi, Meta ne approfitta per lanciare Threads

Gli utenti di Twitter hanno dovuto affrontare molte difficoltà negli ultimi mesi, ma la situazione è peggiorata ulteriormente lo scorso fine settimana quando l’aziendaha deciso di limitare il numero di tweet che gli utenti possono vedere al giorno. Approfittando di questa situazione, Meta ha ora confermato che Threads, la sua nuova app per competere con Twitter, verrà rilasciata entro questa settimana.

Threads, la nuova app di Meta per competere con Twitter, sarà lanciata questa settimana mentre Twitter si trova in crisi

Threads, il clone di Twitter creato da Meta, ha iniziato il conto alla rovescia per il lancio e sono stati rivelati alcuni dettagli su come funziona l’app. Lunedì è stata resa disponibile sull’App Store una pagina che consente agli utenti di iPhone di preordinare Threads. La stessa pagina conferma che l’app verrà rilasciata il 6-7 luglio, a seconda del paese in cui vive l’utente. Meta ha anche lanciato una nuova pagina web con un conto alla rovescia prima del rilascio dell’app.

Meta ha lavorato a Threads per un po’ di tempo e il progetto, noto come “Barcelona”, era emerso a maggio. Sviluppato sotto il marchio di Instagram, Threads mira a essere un concorrente diretto di Twitter, consentendo agli utenti di condividere testo, foto e video.

“I thread sono il luogo in cui le comunity si riuniscono per discutere di tutto, dagli argomenti di interesse odierni a quelli che saranno di tendenza domani. Qualunque cosa ti interessi, puoi seguire e connetterti direttamente con i tuoi creatori preferiti e altri che amano le stesse cose, oppure creare un tuo fedele seguito per condividere le tue idee, opinioni e creatività con il mondo”, afferma la descrizione dell’app.

Anche se Threads si basa su Instagram, avrà la sua app dedicata. Si presume che gli utenti con un account Instagram potranno unirsi alla nuova piattaforma con un semplice tocco. Tuttavia, alcuni dettagli non sono ancora chiari, ad esempio se gli utenti potranno accedere a Threads tramite un browser web. Un altro dettaglio importante da tenere presente è che, almeno per ora, l’app non è disponibile per iPad.

Secondo quanto riferito, Meta aveva pianificato di lanciare Threads alla fine di luglio, ma a causa delle numerose lamentele degli utenti di Twitter, l’azienda ha deciso di accelerare il lancio del suo nuovo social network di microblogging.

Nel frattempo, Twitter ha annunciato nuovi limiti per gli utenti. Il CEO di Twitter, Elon Musk, ha dichiarato che gli utenti avranno ora un limite al numero di tweet che possono vedere al giorno. Inizialmente, Musk ha impostato un limite di 6.000 post al giorno per gli account verificati, 600 per gli utenti non verificati e 300 per gli account appena registrati.

Subito dopo l’introduzione dei nuovi limiti, molti utenti si sono lamentati del fatto di non poter più accedere a nulla su Twitter. Successivamente, Musk ha generosamente aumentato i limiti due volte. Ora gli utenti che pagano per Twitter Blue possono leggere fino a 10.000 tweet al giorno, mentre gli utenti non verificati possono leggerne fino a 1.000. I nuovi account possono leggere solo 500 tweet al giorno.

Nonostante Musk affermi che questi limiti siano misure per prevenire “livelli estremi di scraping dei dati” e “manipolazione del sistema”, la realtà è che Twitter sta cercando di ridurre i costi in ogni modo possibile.

Mentre Meta si prepara al lancio di Threads, è evidente che la competizione nel settore dei social media sta diventando sempre più accesa.